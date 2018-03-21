بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع مدرب توتنهام

كشفت صحيفة "بيلد" الالمانية، أن بايرن ميونيخ متصدر البوندسليغا، يسعى للتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدرب الحالي لفريق توتنهام، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت "بيلد" إلى أن ماوريسيو بوتشيتينو يدخل ضمن أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني للعملاق البافاري، إلى جانب مدرب فريق بوروسيا دورتموند السابق، توماس توخيل.

ويبحث بايرن ميونيخ في هذه الفترة عن مدرب جديد يتولى تدريب الفريق اعتبارا من بداية الموسم المقبل خلفا للمدرب الحالي الألماني يوب هاينكس.

وسيرحل المخضرم يوب هاينكس عن صفوف البافاري مع نهاية الموسم، وذلك بعد أن تولى تدريب الفريق هذا الموسم خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويحظى ماوريسيو بوتشيتينو بتقدير كبير في جميع أنحاء أوروبا، بعد أن قاد توتنهام إلى المركزين الثالث والثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، على التوالي، كما حقق نتائج مميزة في دوري أبطال أوروبا، هذا العام، حيث وصل إلى الدور ثمن النهائي، قبل أن يخرج منه على يد يوفنتوس، بصعوبة.

وارتبط اسم المدرب الأرجنتيني بإمكانية تدريبه فريق ريال مدريد، في الموسم المقبل، حال رحيل المدير الفني الحالي الفرنسي زين الدين زيدان، عن أسوار "سانتياغو برنابيو".

المصدر: وكالات

نايف الكوردي