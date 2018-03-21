أزمة بين الاتحاد السعودي ورابطة الليغا بسبب المحترفين

طالب الاتحاد السعودي لكرة القدم رابطة الدوري الإسباني (الليغا) بتقديم إيضاحات لمعرفة أسباب منع لاعبيه المعارين في صفوف عدة أندية إسبانية من المشاركة في المباريات حتى الآن.

وأعرب الاتحاد السعودي لمسؤول المشروع في الليغا فيرناندو سانث، عن الشعور بقلق بالغ جراء عدم مشاركة اللاعبين السعوديين التسعة بشكل منتظم مع فرقهم رغم مرور شهرين على انتقالهم إلى الدوري الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وباستثناء مروان عثمان الذي انضم لرديف ليغانيس وعبدالله الحمدان المعار لفريق الشباب في نادي سبورتينغ خيخون، لم يشارك أي من اللاعبين السعوديين الآخرين في منافسات كرة القدم للمحترفين.

وطالب بعض هؤلاء اللاعبين بالمشاركة في مباريات الدوري الإسباني بشكل علني. وعلى سبيل المثال، اعتبر سالم الدوسري الذي سافر أخيرا مع بعثة فياريال إلى ليون في فرنسا من أجل اكتساب خبرة أوروبية، أنه يملك مستوى كاف للعب تحت إمرة مدرب الفريق خافيير كاييخا، بينما أكد عدد من المدربين الإسبان لوسائل الإعلام أن مستوى اللاعبين السعوديين التسعة "محدود على المستويين التكتيكي والبدني".

ومع قرب مونديال 2018، يعتقد السعوديون أن اللاعبين يمكن أن يصلوا إلى الحدث الرياضي بشكل أسوأ مما كانوا عليه قبل سفرهم إلى إسبانيا.

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يذكر أن الهيئة العامة للرياضة السعودية ورابطة الليغا الإسبانية أعلنتا في يناير الماضي عن شراكتهما لأجل تطوير رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية والتي تجسدت بإعارة 9 لاعبين لأندية الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات