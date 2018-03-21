أحد نجوم ريال مدريد السابقين يواجه عقوبة بالسجن 5 سنوات

طالب المدعي العام الإسباني، اليوم الأربعاء، بسجن لاعب كرة القدم السابق تشابي ألونسو لمدة خمس سنوات وتغريمه بمبلغ قدره أربعة ملايين يورو، بسبب اتهامات بالتهرب الضريبي.

وقال المدعي العام في بيان إن تشابي ألونسو متهم بالاحتيال على الدولة الإسبانية بحوالي مليوني يورو بين عامي (2010 و2012).

دافع ألونسو عن ألوان فريق ريال مدريد بين عامي (2009 و2014)، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني.

وتوج تشابي ألونسو (36 عاما)، الذي وضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2017، مع الماتادور الإسباني بلقب بطل العالم في مونديال جنوب إفريقيا 2010، إضافة إلى لقبين في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي