التونسي الجزيري يهزم الكوري الجنوبي الصاعد تشانغ
Reuters Ahmed Jadallah
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أطاح التونسي مالك الجزيري بمنافسه الكوري الجنوبي يونسيونغ تشانغ من الدور الثاني الأول من دورة كيوجينغ الصينية (سلسلة التحدي) لتنس الرجال.
وفاز اللاعب التونسي بسهولة على نظيره الكوري الجنوبي الشاب (19 عاما)، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و (6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.
بينما تأهل كل من الإيطاليين ستيفانو نابوليتانو وسلفاتوري كروسو إلى الدور الثاني، على حساب الصينيين تشيتشين تشانغ، وزهاو تشيا على الترتيب.
المصدر: وكالات
نايف الكوردي
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