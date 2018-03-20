منتخب ألمانيا يكشف النقاب عن قميصه لمونديال روسيا 2018

كشف المنتخب الألماني لكرة القدم عن قميصه الاحتياطي الذي يخوض به نهائيات مونديال روسيا 2018.

ونشر الفريق الألماني صورا للقميص ذي اللون الفيروزي على حسابه الرسمي في موقع تويتر.

وتخوض ألمانيا نهاية الشهر الحالي مباراتين وديتين قويتين استعدادا لمونديال روسيا، الأولى ستكون في الـ23 أمام إسبانيا، والثانية أمام البرازيل في الـ27.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن قرعة بطولة كأس العالم 2018 وضعت منتخب "المانشافت" حامل اللقب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات المكسيك، والسويد، وكوريا الجنوبية.

المصدر: RT

عمر بيكضاض