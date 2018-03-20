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لبناني يتنازل عن الميدالية الذهبية لتفادي مواجهة إسرائيلي

الرياضة

لبناني يتنازل عن الميدالية الذهبية لتفادي مواجهة إسرائيلي
‏ @AbuYous66822348/TWITTER.COM
لبناني يتنازل عن الميدالية الذهبية لتفادي مواجهة إسرائيلي
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انسحب لاعب "التاي بوكسينغ" اللبناني يوسف عبود من نهائي بطولة العالم للـ"مواي بوران" المقامة في تايلاند، رافضا مواجهة منافس إسرائيلي.

ورغم تخليه عن الميدالية الذهبية التي ذهبت إلى منافسه الإسرائيلي، نال عبود الميدالية الفضية، ورفض بطل لبنان تتويجه بالميدالية على المنصة وفضل تسلمها خلف الكواليس لتجنب رفع علم لبنان بالقرب من العلم الإسرائيلي.

المصدر: وكالات

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