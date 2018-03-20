لبناني يتنازل عن الميدالية الذهبية لتفادي مواجهة إسرائيلي

انسحب لاعب "التاي بوكسينغ" اللبناني يوسف عبود من نهائي بطولة العالم للـ"مواي بوران" المقامة في تايلاند، رافضا مواجهة منافس إسرائيلي.

ورغم تخليه عن الميدالية الذهبية التي ذهبت إلى منافسه الإسرائيلي، نال عبود الميدالية الفضية، ورفض بطل لبنان تتويجه بالميدالية على المنصة وفضل تسلمها خلف الكواليس لتجنب رفع علم لبنان بالقرب من العلم الإسرائيلي.

كل التحية للاعب اللبناني #يوسف_عبود الذي رفض مواجهة ممثل العدو الصهيوني في نهائي بطولة العالم للمواي بوران في تايلاند. #مقاطعة الاحتلال المجرم شرفٌ ووسام فخرٍ على صدرِ الأحرار و #التطبيع معه خيانة pic.twitter.com/QKmBqCEHPE — Abu Youssef (@AbuYous66822348) 18 марта 2018 г.

رفض البطل اللبناني #يوسف_عبود مواجهة لاعب "إسرائيلي" في نهائي بطولة العالم للمواي بوران حارماً نفسه من فرصة الظفر بلقب بطولة العالم pic.twitter.com/N9xMYjQH7q — mohammad.kassir (@mohammadkassir4) 16 марта 2018 г.

المصدر: وكالات