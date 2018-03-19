بالفيديو.. المقاتل الروسي "دراغو" يسحق أحد أساطرة الفنون القتالية!

اكتسح المقاتل الروسي ألكسندر فولكوف خصمه البرازيلي الأسطورة فابريسيو فيردوم، في نزال للفنون القتالية المختلطة، جمعهما السبت الماضي، في لندن، ضمن دورة "UFC Fight Night 124".

وقلب ألكسندر فولكوف موازين القوى رأسا على عقب في الجولة الرابعة وأسقط المخضرم فابريسيو فيردوم بالضربة القاضية، بعد ثلاث جولات تسيدها البرازيلي.

وأعلن ألكسندر فولكوف الملقب بـ "دراغو"، وذلك تيمونا بالسويدي دولف لندغرين الذي لعب دور الملاكم السوفيتي إيفان دراغو في فيلم "روكي - 4"، أنه يرغب في القتال على لقب بطل العالم للوزن الثقيل، ضد الفائز من النزال الذي يجمع الأمريكيين ستيبي ميوتشيتش بطل العالم في الوزن الثقيل، ودانيال كورمييه، بطل العالم في الوزن الخفبف الثقيل.

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وحقق ألكسندر فولكوف (29 عاما)، بذلك انتصاره الثلاثين، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم.

بينما مني المخضرم فابريسيو فيردوم (40 عاما)، بالهزيمة السابعة، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 23 انتصارا.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي