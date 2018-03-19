سلسلة الأرقام المثيرة .. 87 يوما على انطلاق مونديال روسيا 2018 (فيديو)

يتطابق رقم 87 وهي الأيام المتبقية على انطلاق نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، مع رقم تاريخي سجل في مونديال ألمانيا 1974.

فقد احتاج منتخب هولندا لـ 87 ثانية فقط، لهز شباك منتخب ألمانيا في نهائي كأس العالم 1970، على الملعب الأولمبي في مدينة ميونيخ، ليصبح ذلك الهدف الأسرع في تاريخ المباريات النهائية للعرس الكروي العالمي.

87 يوماً على ركلة البداية!✨🤩

87 ثانية فقط احتاجها المنتخب الهولندي 🇳🇱ليفتتح التسجيل بمواجهة منتخب ألمانيا 🇩🇪في نهائي ألمانيا 1974 🏆.https://t.co/jMFWBj90pD pic.twitter.com/lsgleDD9NR — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 19, 2018

وجاء الهدف من ضربة جزاء حصل عليها الهولندي الطائر الراحل يوهان كرويف، وترجمها زميله يوهان نيسكينز إلى هدف التقدم لمنتخب الطواحين، إلا أن المانشافت الألماني رد الصاع صاعين، وأحرز هدفين متتاليين عبر كل من بول بيريتنر وغيرد مولر، وأحرز لقب بطل العالم للمرة الثانية في تاريخه.

المصدر: "fifa.com"

نايف الكوردي