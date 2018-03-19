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رئيس الفيفا يتوعد كل من يسعى لإفساد مونديال روسيا

19 مارس 2018 | 15:26 GMT
رئيس الفيفا يتوعد كل من يسعى لإفساد مونديال روسيا
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Jaime Saldarriaga / Reuters

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، إن كل من يرغب في إفساد بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف سيواجه مشاكل كبيرة.

ونقلت وكالة "سبورت بوكس" عن رئيس الفيفا قوله: "نحن لا نستعد لمحاربة أحد، ستشاهدون مهرجان كرة القدم. وإذا أراد أحد أن يفسده، فسيواجه مشاكل كبيرة.. الروس يريدون إقامة بطولة ناجحة من جميع النواحي".

وأشاد إنفانتينو باستعدادات روسيا لاستضافة المونديال وقال: "لم أر قط مثل هذا المستوى من الاستعدادات لتنظيم حدث مثل ما شاهدت في روسيا، خصوصا من الناحية الأمنية".

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وتستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها في الفترة من الـ14 يونيو ولغاية 15 يوليو المقبلين.

المصدر: RT

عمر بيكضاض

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