الإعلان عن نتائج اختبارات المنشطات في صفوف منتخب روسيا

تحدث طبيب المنتخب الروسي لكرة القدم إدوارد بيزوغلوف عن نتائج اختبارات الكشف عن المنشطات التي خضع لها لاعبو المنتخب الأول.

وقال بيزوغلوف لوكالة نوفوستي "جميع عينات لاعبي المنتخب الروسي -حوالي 1500 في السنوات الأخيرة- يتم تحليلها في المختبرات الأجنبية فقط. طوال هذا الوقت، لم يكن هناك أية عينة إيجابية".

وأبرز بيزوغلوف دور الرئيس السابق للاتحاد الروسي لكرة القدم ونائب رئيس الحكومة الحالي فيتالي موتكو قائلا: "كان دائما يجمعنا ويقولنا، اجتمعوا، اشرحوا، أفزعوا، افعلوا ما تشاؤون ولكن لكي لا تكون هناك أية حالة منشطات في كرة القدم".

وكان الفيفا قد أكد في الـ17 فبراير الماضي، أن لاعبي المنتخب الروسي لكرة القدم "نظيفون"، بعد اختبار عينات اللاعبين الذين شاركوا في بطولة أمام أوروبا في 2012 و2016.

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تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الروسي يستعد حاليا لنهائيات بطولة كأس العالم التي تقام على أرضه في الفترة من الـ14 يونيو لغاية الـ15 يوليو، ويخوض مواجهتين وديتين هذا الشهر، الأولى في الـ23 أمام البرازيل، والثانية في الـ27 أمام فرنسا.

المصدر:لينتا.رو

عمر بيكضاض