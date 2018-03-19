كل شيء

الإعلان عن نتائج اختبارات المنشطات في صفوف منتخب روسيا

19 مارس 2018 | 12:03 GMT
الإعلان عن نتائج اختبارات المنشطات في صفوف منتخب روسيا
انسخ الرابط https://ar.rt.com/jzzr
Vladimir Astapkovich / Sputnik

تحدث طبيب المنتخب الروسي لكرة القدم إدوارد بيزوغلوف عن نتائج اختبارات الكشف عن المنشطات التي خضع لها لاعبو المنتخب الأول.

وقال بيزوغلوف لوكالة نوفوستي "جميع عينات لاعبي المنتخب الروسي -حوالي 1500 في السنوات الأخيرة- يتم تحليلها في المختبرات الأجنبية فقط. طوال هذا الوقت، لم يكن هناك أية عينة إيجابية".

وأبرز بيزوغلوف دور الرئيس السابق للاتحاد الروسي لكرة القدم ونائب رئيس الحكومة الحالي فيتالي موتكو  قائلا: "كان دائما يجمعنا ويقولنا، اجتمعوا، اشرحوا، أفزعوا، افعلوا ما تشاؤون ولكن لكي لا تكون هناك أية حالة منشطات في كرة القدم".

وكان الفيفا قد أكد في الـ17 فبراير الماضي، أن لاعبي المنتخب الروسي لكرة القدم "نظيفون"، بعد اختبار عينات اللاعبين الذين شاركوا في بطولة أمام أوروبا في 2012 و2016.

إقرأ المزيد
مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي تيتي يستغل غياب نيمار لدعوة وجوه جديدة لوديتي روسيا وألمانيا

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الروسي يستعد حاليا لنهائيات بطولة كأس العالم التي تقام على أرضه في الفترة من الـ14 يونيو لغاية الـ15 يوليو، ويخوض مواجهتين وديتين هذا الشهر، الأولى في الـ23 أمام البرازيل، والثانية في الـ27 أمام فرنسا.

المصدر:لينتا.رو

عمر بيكضاض

مشهور في المجتمع
الإعلان عن نتائج اختبارات المنشطات في صفوف منتخب روسيا
19 مارس 2018 | 12:03 GMT
قبل مونديال روسيا.. ميسي يثير مخاوف عشاقه!
19 مارس 2018 | 09:55 GMT
أعضاء المنتخب الروسي لكرة القدم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
18 مارس 2018 | 11:20 GMT
مونديال 2026.. المغرب يخصص 12 ملعبا للحدث الكبير
17 مارس 2018 | 21:46 GMT
لأول مرة.. الفيفا يسمح بتبديل رابع خلال كأس العالم
17 مارس 2018 | 12:39 GMT
بريطانيا تهدد بمصادرة "تشيلسي" من الملياردير الروسي أبراموفيتش
17 مارس 2018 | 10:04 GMT
مارتينيز يعلن عن تشكيلة بلجيكا لمواجهة السعودية
16 مارس 2018 | 21:51 GMT
غوتزه ورويس خارج حسابات لوف في تشكيلة " المانشافت"
16 مارس 2018 | 21:27 GMT
الفيفا يقر استخدام تقنية الفيديو في مونديال روسيا 2018
16 مارس 2018 | 21:04 GMT
كامبل يصف مقاطعة الحكومة البريطانية لكأس العالم بتصرفات هتلر
16 مارس 2018 | 20:30 GMT
مفاجأة كبيرة في تشكيلة إسبانيا لمباراتي ألمانيا والأرجنتين
16 مارس 2018 | 18:44 GMT
شكوك حول مشاركة كوكورين مع منتخب روسيا في المونديال
16 مارس 2018 | 17:21 GMT
ميركل تأمل بمشاركة موسكو في التحقيق في قضية سكريبال
16 مارس 2018 | 15:09 GMT
ضربة موجعة جديدة لمنتخب البرازيل قبل انطلاق مونديال روسيا
16 مارس 2018 | 14:26 GMT
مونديال روسيا.. لاعب من أصل مصري ضمن تشكيلة "الأخضر السعودي"
15 مارس 2018 | 19:47 GMT
مونديال روسيا.. وجوه جديدة في تشكيلة منتخب "الأسود الثلاثة"
15 مارس 2018 | 17:55 GMT
كأس العالم تحط في مصر
15 مارس 2018 | 16:35 GMT
ديشان يستدعي بن يدر للمرة الأولى إلى تشكيلة فرنسا
15 مارس 2018 | 16:20 GMT
تصنيف الفيفا.. تونس والمغرب في صدارة المنتخبات العربية
15 مارس 2018 | 12:55 GMT
نفاد 356700 تذكرة لمباريات كأس العالم خلال 24 ساعة
14 مارس 2018 | 14:29 GMT
لماذا تعد روسيا فائزة بكأس العالم 2018؟
14 مارس 2018 | 11:23 GMT
كندا تعلن دعمها "المبدئي" لملف الترشيح الثلاثي
13 مارس 2018 | 19:25 GMT
مونديال روسيا.. حضور قوي لـ"مزدوجي الجنسية" ضمن قائمة نسور قرطاج
13 مارس 2018 | 16:42 GMT
مونديال روسيا.. رينار يعلن عن تشكيلة "أسود الأطلس"
13 مارس 2018 | 15:49 GMT
تعرف على مزايا هوية المشجع لحضور مباريات مونديال روسيا
13 مارس 2018 | 15:29 GMT
مونديال روسيا.. قائمة منتخب مصر تشهد مفاجآت كبرى
13 مارس 2018 | 14:32 GMT
بدء مرحلة جديدة لبيع تذاكر مباريات مونديال روسيا
13 مارس 2018 | 10:14 GMT
الفيفا: بيع أكثر من 1.3 مليون تذكرة لمباريات مونديال روسيا حتى الآن
12 مارس 2018 | 16:08 GMT
فن التصوير في اللحظة المناسبة يظهر ملعب كرة قدم كصحن طائر عملاق (صورة)
12 مارس 2018 | 05:55 GMT
شاهد.. هدف برازيلي عالمي "قاتل" في أحد ملاعب مونديال 2018
11 مارس 2018 | 18:31 GMT
فرصة جديدة أمام عشاق كرة القدم لشراء تذاكر مونديال روسيا
11 مارس 2018 | 11:02 GMT
شاهد.. صور رائعة من الأقمار الاصطناعية لملاعب مونديال روسيا
10 مارس 2018 | 08:50 GMT
مقاطعة مونديال 2018 تعرض إنجلتر لعقوبة قاسية
10 مارس 2018 | 08:32 GMT
إطلاق الأغنية الرسمية لمونديال روسيا على "يوتيوب"
10 مارس 2018 | 07:32 GMT
هداف مونديال فرنسا متأكد من دخول كأس العالم 2018 التاريخ
09 مارس 2018 | 12:02 GMT
تحديد موعد مواجهة مصر وكولومبيا استعدادا للمونديال
09 مارس 2018 | 10:57 GMT
النقل الروسية تشرع في مراقبة أسعار الرحلات بين مدن المونديال
09 مارس 2018 | 10:11 GMT
98 يوما تفصل عشاق المستديرة عن انطلاق مونديال روسيا
08 مارس 2018 | 11:04 GMT
المغرب يخوض مواجهتين وديتين تحضيرا لمونديال روسيا
08 مارس 2018 | 09:03 GMT
الشقيقان بيريزوتسكي يعتزلان اللعب مع منتخب روسيا
08 مارس 2018 | 08:29 GMT