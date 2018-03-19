قفزة كبيرة للروسية كاساتكينا في التصنيف العالمي للمحترفات

تقدمت النجمة الروسية الصاعدة داريا كاساتكينا 8 مراكز في تصنيف رابطة محترفات التنس لتحتل المركز الـ11 عالميا، وتصبح بذلك المصنفة الأولى في بلدها.

وجاء صعود كاساتكينا إلى هذا المركز المتقدم بعد وصولها إلى نهائي بطولة "إنديان ويلز" الذي خسرته أمس أمام ليابانية ناومي أوساكا بمجموعتين متتاليتين (6-3 و6-2).

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وحافظت الرومانية سيمونا هاليب على صدارة التصنيف العالمي للمحترفات أمام الدنماركية كارولاين فوزنياكي بوصولها إلى نصف نهائي "إنديان ويلز"، فيما خرجت الأخيرة من الدور الرابع على يد كاساتكينا.

فيما يلي ترتيب المصنفات الـ11 الأوائل:

1- الرومانية سيمونا هاليب 8290 نقطة

2- الدنماركية كارولاين فوزنياكي 7430 نقطة

3- الإسبانية غاربيبي موغوروتسا 5970 نقطة

4- الأوكرانية يلينا سفيتولينا 5425 نقطة

5- اللاتفية يلينا أوستابنكو 4971 نقطة

6- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4905 نقطة

7- الفرنسية كارولين غارسيا 4625 نقطة

8- الأمريكية فينوس وليامز 4452 نقطة

9- التشيكية بترا كفيتوفا 3151 نقطة

10- الألمانية أنجيليك كيربر 3150 نقطة

11- الروسية داريا كاساتكينا 2940 نقطة.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض