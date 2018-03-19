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قبل مونديال روسيا.. ميسي يثير مخاوف عشاقه!

19 مارس 2018 | 09:55 GMT
قبل مونديال روسيا.. ميسي يثير مخاوف عشاقه!
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Rodrigo BUENDIA / AFP

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي عن طموحاته في بطولة كأس العالم المزمع إقامتها هذا الصيف في روسيا وأكد أن هذه البطولة ربما تكون الفرصة الأخيرة له ولزملائه لنيل لقب كبير مع "التانغو".

وقال البرغوث في تصريحات نقلها موقع "غول": "لسوء الحظ، نحن نعتمد على النتيجة، ونشعر أنه إذا لم نصبح، نحن في منتخب الأرجنتين أبطالا الآن، فلن نحقق ذلك أبدا.. لقد بكيت في مرات عدة، لأننا لم نتمكن من تحقيق حلم بلدنا، يبدو أن النهائيات الثلاثة لم تساعدنا على الإطلاق. لكنني أعتقد أنه يمكننا رفع الكأس في روسيا".

ولم يحقق ميسي الذي توج بعدة ألقاب فردية وجماعية مع فريقه برشلونة، إنجازات تذكر على المستوى الدولي، باستثناء حصوله على الميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي الأرجنتيني في بكين عام 2008.

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وغير ذلك، فمسيرته مع منتخب التانغو، التي بدأت عام 2005، تخللتها سلسلة من الإخفاقات والنكسات آخرها، خسارة ثلاثة نهائيات وهي، نهائي بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل أمام ألمانيا (0-1)، ثم خسارة نهائيين متتاليين في بطولة كوبا أمريكا أمام تشيلي، في العامين 2015 و2016.

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ويرى ميسي في المحفل الكروي الدولي في روسيا، الفرصة الأخيرة له ولزملائه لحصد لقب كبير مع التانغو، وتتويج مسيرتهم المظفرة مع الساحرة المستديرة باللقب المونديالي قبل أن يخفت نجمهم، إذ اقترب جلّهم من سن الاعتزال.

وسيبلغ البرغوث سن الـ31 عاما في المونديال الروسي، فيما سيبلغ الثلاثي غونزالو هيغوين، وسيرخيو أغوويرو، وآنخيل دي ماريا الـ30، وسيتجاوز خافيير ماسكيرانو الـ34 عاما.

هذه التصريحات تجعل عشاق ميسي يضعون أيديهم على قلوبهم في انتظار ما سيحققه منتخب الأرجنتين في مونديال روسيا 2018، وقرار البرغوث بعد البطولة.

المصدر: لينتا.رو + RT

عمر بيكضاض

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