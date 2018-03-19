روسيا تحرز برونزية سباق التتابع في كأس العالم للبياتلون

توج الرباعي الروسي أنطون شيبولين، ومكسيم تسفيتكوف، وأنطون بابيكوف، ودميتري ماليشكو بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للبياتلون المقامة في النرويج.

ففي سباق التتابع (7,5х4 كلم) ضمن منافسات المرحلة الثامنة، حل الرباعي الروسي في المركز الثالث، خلف الرباعي النرويجي الذي تصدر السباق وتوج بالميدالية الذهبية، والرباعي النمساوي الذي جاء في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية.

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وتقام المرحلة المقبلة من بطولة كأس العالم للبياتلون في مدينة تيومين الروسية، في الفترة من الـ22 مارس الجاري ولغاية الـ25 منه.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض