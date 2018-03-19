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ديل بوترو يهزم فيدرر ويحصد لقب "إنديان ويلز"

الرياضة

ديل بوترو يهزم فيدرر ويحصد لقب
Reuters USA Today Sports
ديل بوترو يهزم فيدرر ويحصد لقب "إنديان ويلز"
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توج الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو بلقب بطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس عقب فوزه في المباراة النهائية على المصنف الأول عالميا السويسري روجر فيدرر، بمجموعتين لواحدة.

وجاءت المباراة مثيرة، إذ حسم اللاعب الأرجنتيني المجموعة الأولى لمصلحته بستة أشواط لأربعة، قبل أن يستجمع فيدرر قواه في المجموعة الثانية ويفوز بها بصعوبة (7-6) بعد اللجوء لشوط كسر التعادل.

واتسمت المجموعة الثالثة الفاصلة بالندية، وقدم اللاعبان أداء رائعا، ولكن الكلمة الأخيرة كانت لديل بوترو الذي حسم المجموعة بواقع (7-6)، ليفوز بلقب بطولة "إنديان ويلز" بعد مباراة ماراثونية استمرت لساعتين و42 دقيقة.

وهذه الهزيمة الأولى لفيدرر في 2018 بعد 17 انتصارا متتالية.

المصدر: ATP

عمر بيكضاض

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