ديل بوترو يهزم فيدرر ويحصد لقب "إنديان ويلز"

توج الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو بلقب بطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس عقب فوزه في المباراة النهائية على المصنف الأول عالميا السويسري روجر فيدرر، بمجموعتين لواحدة.

وجاءت المباراة مثيرة، إذ حسم اللاعب الأرجنتيني المجموعة الأولى لمصلحته بستة أشواط لأربعة، قبل أن يستجمع فيدرر قواه في المجموعة الثانية ويفوز بها بصعوبة (7-6) بعد اللجوء لشوط كسر التعادل.

In one of the best matches of the season, @delpotrojuan erases 3 MP to win his maiden ATP Masters 1000 title 🏆



➡️ https://t.co/hvev5KYJTG#BNPPO18pic.twitter.com/4pEBwRyHgG — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 18 марта 2018 г.

واتسمت المجموعة الثالثة الفاصلة بالندية، وقدم اللاعبان أداء رائعا، ولكن الكلمة الأخيرة كانت لديل بوترو الذي حسم المجموعة بواقع (7-6)، ليفوز بلقب بطولة "إنديان ويلز" بعد مباراة ماراثونية استمرت لساعتين و42 دقيقة.

"I think by having had problems of my own in '16, I think maybe people saw -- it hasn't always come easy for me, as well, because people like to see the easy part, how I make it look easy. It's not always like that. For nobody it's like that at the top." pic.twitter.com/PxYXFHUxeT — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 19 марта 2018 г.

وهذه الهزيمة الأولى لفيدرر في 2018 بعد 17 انتصارا متتالية.

المصدر: ATP

عمر بيكضاض