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شاهد.. داعية سعودي يعلق على "سجود" المصري محمد صلاح في الملاعب الأجنبية

الرياضة

شاهد.. داعية سعودي يعلق على
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رد عائض القرني الداعية الإسلامي السعودي، على رسالة مهمة للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على خلفية تألقه الأخير.

وقال القرني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " غردت اليوم شاكرا للاعب المصري الشهير محمد صلاح "أبو مكة"، حتى الكُنية رائعة وجميلة "أبو مكة"، لأنه سجد لله عندما سجل هدف، وغالبا كلما سجل هدف سجد، يحق لنا أن نشكر كل من يمثل الإسلام تمثيلا حسنا."

وظهر القرني عبر مقطع فيديو أشاد فيه بالمحترف المصري، قائلًا: "تحياتنا لك من مكة يا أبا مكة".

وأشار إلى أن محمد صلاح يقدم أفضل من ألف محاضرة دينية في الإسلام.

المصدر: "صحف مصرية + تويتر"

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