شاهد.. داعية سعودي يعلق على "سجود" المصري محمد صلاح في الملاعب الأجنبية

رد عائض القرني الداعية الإسلامي السعودي، على رسالة مهمة للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على خلفية تألقه الأخير.

وقال القرني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " غردت اليوم شاكرا للاعب المصري الشهير محمد صلاح "أبو مكة"، حتى الكُنية رائعة وجميلة "أبو مكة"، لأنه سجد لله عندما سجل هدف، وغالبا كلما سجل هدف سجد، يحق لنا أن نشكر كل من يمثل الإسلام تمثيلا حسنا."

تحياتنا من مكة لك يا أبا مكة @22mosalah 🌷#محمد_صلاح دمت علماً ونجماً،

ودام كل من يُمثّل الإسلام بصورة مُشرّفة💐#عائض_القرنيpic.twitter.com/yEsbbt4pP2 — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) March 18, 2018

وظهر القرني عبر مقطع فيديو أشاد فيه بالمحترف المصري، قائلًا: "تحياتنا لك من مكة يا أبا مكة".

وأشار إلى أن محمد صلاح يقدم أفضل من ألف محاضرة دينية في الإسلام.

علينا جميعاً أن نحرص على تمثيل هذا الدين العظيم دين الإسلام بصورته الحقيقية المُشرّفة في جميع المجالات وفي كل الميادين لأن العالم يعشق الناجح ولكنه لا يحترم الفاشل،

وفقك الله أيها الرائع @22mosalah 🌹

#محمد_صلاحpic.twitter.com/qrkWgSsDOS — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) March 18, 2018

المصدر: "صحف مصرية + تويتر"