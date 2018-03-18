نابولي يعود لمزاحمة يوفنتوس على صدارة "الكالتشيو"

عاد نابولي لمزاحمة يوفنتوس على الصدارة بفوزه على ضيفه جنوى 1-0، اليوم الأحد، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل الإسباني راوول البيول الهدف الوحيد في (د.72) بعدما تلقى كرة من مواطنه خوسيه كايخون تابعها برأسه في مرمى الحارس ماتيا بيرين.

واستغل نابولي التعادل السلبي بين يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة مع مضيفه سبال، ورفع رصيده إلى 73 نقطة مقلصا الفارق إلى نقطتين فقط، في المقابل تجمد رصيد جنوى عند النقطة 30 في المركز الثالث عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير