اليابانية أوساكا تحرز لقب بطولة إنديان ويلز

أحرزت اليابانية ناومي أوساكا لقب فردي السيدات في دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، أولى دورات البريميير الإلزامية، بفوزها الأحد، في النهائي على الروسية داريا كاساتكينا 6-3 و6-2.

واحتاجت أوساكا إلى ساعة و10 دقائق لحسم النهائي "الشاب" وأحرزت باكورة ألقابها في دورات اللاعبات المحترفات في سن العشرين.

وصرحت اليابانية بعد الفوز: "لقد هزمت كاساتكينا العديد من اللاعبات الجيدات قبل أن تصل إلى هنا (النهائي). كنت أعرف جيدا أنه يتعين علي أن أبقى ثابتة في أدائي كي أهزمها".

وأضافت "هذا الأمر يظهر أنه بالعمل الجدي والإيمان بالنفس نستطيع أن نفوز بالألقاب".

وستصعد أوساكا في التصنيف العالمي الجديد من المركز 44 إلى الـ 22، وعلقت على هذا الأمر بالقول: "في بداية الموسم كان هدفي أن أخوض كل مباراة بأعلى قدر ممكن من الجدية. لا يهم التصنيف لأن هذا يأتي مع الانتصارات".

"This is probably going to be the worst acceptance speech of all time" - @BNPPARIBASOPEN champion @Naomi_Osaka_



We beg to differ! #BNPPO18pic.twitter.com/4XpckdmLtq — WTA (@WTA) March 18, 2018

وتقيم أوساكا المولودة من أم يابانية وأب أمريكي من أصل هايتي، في الولايات المتحدة، وتشرف عليها منذ ديسمبر الماضي ساشا باجين، الشريكة السابقة في التدريب لسيرينا وليامز.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير