فياريال يقرب برشلونة من اللقب بإسقاط أتلتيكو مدريد

وجه فياريال ضربة قوية لآمال أتلتيكو مدريد، في ملاحقة برشلونة على الصدارة، وهزمه بهدف قاتل 2-1 بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ29 من "الليغا".

أنهى الفريق المدريدي الشوط الأول، متفوقا بهدف سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 20، من ركلة جزاء مشكوك في صحتها، تسبب بها المهاجم الفرنسي.

وفي الشوط الثاني، قلب أصحاب الأرض الطاولة، في آخر 8 دقائق، وعبر نفس اللاعب، التركي البديل، إنيس أونال، الذي أدرك التعادل في (د.82)، برأسية من داخل المنطقة، سكنت شباك يان أوبلاك، ثم عاد اللاعب الشاب (20 عاما) وهز الشباك مجددا بهدف ثان، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما حول الكرة داخل الشباك، دون رقابة من دفاع الأتلتي.

ولم تتوقف متاعب أتلتيكو عند هذا الحد، بل لعب منقوصا بعد طرد فيكتور ماتشين 'فيتولو'، ببطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة الأخيرة.

وتجرع "الروخي بلانكوس" الخسارة الثانية هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 64 نقطة، ويبتعد بفارق 11 نقطة كاملة عن المتصدر برشلونة.

بينما حصد فريق "الغواصات الصفراء" 3 نقاط ثمينة، رفعت رصيده لـ47، ارتقى بها للمركز الخامس.

وفي ذات التوقيت، ساد التعادل السلبي بين سيلتا فيغو وضيفه ملقا.

وبهذا بات رصيد سيلتا 39 نقطة، في منتصف الترتيب، بينما لا يزال الفريق الأندلسي قابعا في الذيل، بـ14 نقطة، واقترب كثيرا من أن يكون أول مغادري الليغا.

المصدر: EFE

فادي سيمير