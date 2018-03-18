ساوثهامبتون يبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق ساوثهامبتون للمربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما فاز على مضيفه ويغان أتلتيك من الدرجة الثانية 2-0، اليوم الأحد، على ملعب "دي دبليو".

أحرز لاعب الوسط الدنماركي بيير-إيميل هويبيرغ الهدف الأول في (د.62)، في حين أضاع المهاجم الإيطالي مانولو جابياديني فرصة مضاعفة النتيجة بعدما أهدر ركلة جزاء تمكن حارس أصحاب الضيافة من التصدي لها في (د.73).

وفي الوقت بدل الضائع، أمّن البرتغالي سيدريك سواريس بطاقة نصف النهائي لفريقه مسجلا الهدف الثاني في (د.90+1).

وبذلك انضم ساوثهامبتون لركب المتأهلين بعد تأهل توتنهام ومانشستر يونايتد أمس، في انتظار إكمال آخر أضلاع المربع الذهبي للمسابقة المحلية في وقت لاحق اليوم من خلال مباراة ليستر سيتي مع تشيلسي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير