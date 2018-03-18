ميلان يحول تأخره لفوز مثير على كييفو في "الكالتشيو"

نجح ميلان في الفوز على كييفو فيرونا 3-2، اليوم الأحد، بعد أن كان متأخرا بهدفين لواحد، في الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح الـ"روسونيري" التسجيل في (د.10) بواسطة هاكن كالهانغولو، لكن الضيوف تعادلوا في (د.33) بواسطة ماريوز ستيبنسكي ثم تقدموا بعدها بدقيقة عن طريق روبيرتو إنجليسي، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل في (د.52) عن طريق باتريك كوتروني قبل أن يحرز أندريه سيلفا هدف الفوز في (د.62).

وبفوز الميلان رفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس، أما كييفو فيرونا فتجمد عند 25 نقطة في المركز الـ16.

وعزز روما من وضعه في المركز الثالث اليوم بالفوز على مضيفه كروتوني بثنائية نظيفة.

سجل هدفي روما في المباراة التي احتضنها ملعب "ايزيو سكيدا" كل من ستيفان الشعراوي في (د.39) ورادجا ناينجولان في (د.75) ليعزز الفريق العاصمي من وضعه في المركز الثالث بـ59 نقطة.

من ناحيته تجمد رصيد كروتوني عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.

واكتسح أتالانتا مضيفه هيلاس فيرونا بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع بينما تجمد أصحاب الأرض عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير.



وتمكن فيورنتينا من انتزاع فوز قاتل من مضيفه تورينو بهدفين لواحد ليرفع رصيده لـ71 نقطة في المركز التاسع ويظل أصحاب الأرض عند 36 نقطة في منتصف الجدول.

وكذلك، تمكن كالياري هو الآخر من الفوز خارج الديار على مضيفه بينفينتو بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر ويظل أصحاب الضيافة عند 10 نقاط في ذيل الجدول.

المصدر: وكالات

فادي سيمير