بوروسيا دورتموند ينعش آماله في التأهل لدوري الأبطال

نجح بوروسيا دورتموند في مداواة جراحه عقب خروجه الموجع من دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بفوزه الثمين على ضيفه هانوفر 1-0، اليوم الأحد، في الجولة الـ27 من الدوري الألماني.

ويدين دورتموند بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه البلجيكي ميتشي باتشوايي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ24 من عمر اللقاء، بعد متابعته لركلة ركنية بكعب قدمه الأيسر بطريقة رائعة.

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وبهذا الفوز، أنعش دورتموند آماله في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد هانوفر عند 32 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مواجهة أخرى في الجولة ذاتها، تغلب كولن على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين نظيفين.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر