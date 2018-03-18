إسدال الستار على بارالمبياد كوريا الجنوبية

أسدل الستار، اليوم الأحد، على فعاليات النسخة الـ13 لأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي استضافته مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بين 9 و18 مارس الجاري.

وبعد حفل ختام رائع تحت شعار "نحن نحرك العالم"، تم تسليم العلم الأولمبي لذوي الاحتياجات الخاصة للبعثة الصينية، التي ستستضيف فعاليات النسخة المقبلة الـ14 من البارالمبياد، في العام 2022.

وتنافس 567 رياضيا من 48 بلدا على 80 طقما من الميداليات، في 6 مسابقات.

وشارك منتخب روسيا لذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الدورة تحت راية محايدة بسبب العقوبات المفروضة بتهم تتعلق بالمنشطات، ومثله 30 رياضيا فقط سمحت لهم اللجنة البارالمبية الدولية بالمشاركة، إضافة إلى 6 مساعدين للرياضيين الذين يعانون ضعف البصر.

ورغم العدد القليل للرياضيين الروس المشاركين في البارالمبياد، استطاع الأبطال الروس تحقيق معجزة بتتويجهم بـ24 ميدالية ملونة ليتوجوا بوصافة الترتيب النهائي لجدول الميداليات بـ8 ميداليات ذهبية و10 فضية و6 برونزية.

XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане объявлены закрытыми, огонь Игр потушен https://t.co/laGlKzxmcApic.twitter.com/GJBfPfaQ7W — Р-Спорт (@rsportru) March 18, 2018

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وتصدرت الولايات المتحدة، التي تشارك بـ68 رياضيا، جدول الميداليات بـ36 ميدالية، منها 13 ذهبية و15 فضية و8 برونزية، فيما جاءت كندا التي تشارك بـ55 رياضيا في المركز الثالث بـ28 ميدالية، منها 8 ذهبية و4 فضية و16 برونزية.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر