إيكاردي يقود إنتر إلى اكتساح سمبدوريا في "الكالتشيو"

قاد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي فريقه إنتر ميلان إلى فوز كاسح على مضيفه سمبدوريا 5-0 كان نصيبه منها رباعية الأحد في المرحلة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح الكرواتي إيفان بيريسيتش التسجيل في (د.26) ثم تولى الأرجنتيني إيكاردي المهمة بإضافة أربعة أهداف في الدقائق (30 من ركلة جزاء و31 و44 و52).

وبهذا الفوز الكبير، صعد إنتر ميلان إلى المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 55 نقطة، بفارق نقطتين أمام لاتسيو الذي بات خامسا قبل لقائه مع بولونيا اليوم أيضا، فيما رفع إيكاردي رصيده إلى 22 هدفا في المركز الثاني بفارق هدفين خلف مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي متصدر لائحة الهدافين.

وتجمد رصيد سمبدوريا عند 44 نقطة في المركز السابع، مفسحا المجال أمام ميلان الذي يتقدم عليه بثلاث نقاط للابتعاد عنه، إذ يتنافس الفريقان منذ فترة على المركز السادس المؤهل لخوض تصفيات بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير