أعضاء المنتخب الروسي لكرة القدم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى أعضاء المنتخب الروسي لكرة القدم اليوم الأحد بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الروسية في مجمع نوفوغورسك الرياضي في ضواحي موسكو.

وصوّت جميع أعضاء المنتخب بمن فيهم اللاعبون وأعضاء الجهاز الإداري في مركز الاقتراع رقم 3026 في مجمع نوفوغورسك الرياضي في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وصرح مدرب منتخب القياصرة ستانيسلاف تشيرتشيسوف بعد التصويت: "اليوم ليس من المناسب الحديث عنا كفريق أو لاعبي كرة قدم، لأننا قبل كل شيء مواطنون روس، ولذلك قطعنا تدريباتنا لنصف ساعة للإدلاء بأصواتنا في انتخابات الرئاسة".

إقرأ المزيد

وأدلى وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف بصوته في المركز ذاته، وقال: "هذه اللحظات هي الأكثر أهمية لأي مواطن روسي وليس فقط لاختيار الرئيس، ولكن لاختيار الطريقة التي ستعمل بها الحكومة خلال السنوات الست المقبلة".

ويدلي الناخبون الروس اليوم الأحد بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء روسيا وفي أكثر من 400 مركز أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد، لاختيار مرشحهم لشغل منصب الرئاسة الروسية لولاية مدتها 6 سنوات.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر





















