دل بوترو يقصي راونيتش ويلحق بفيدرر إلى نهائي إنديان ويلز

ضرب الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو موعدا مع السويسري روجر فيدرر المصنف الأول في نهائي بطولة إنديان ويلز الأمريكية للأساتذة ذات الألف نقطة، بعدما أطاح بالكندي ميلوش راونيتش.

واحتاج ديل بوترو المصنف الثامن عالميا والمرشح السادس لإحراز اللقب لساعة واحدة و5 دقائق فقط ليتغلب على راونيتش المصنف الـ38 عالميا بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-2 و6-3.

The ‘Tower of Tandil’ is in tremendous form 💪@delpotrojuan beats Raonic to advance to his fourth #ATP World Tour Masters 1000 final (0-3), setting a blockbuster battle for the @BNPPARIBASOPEN 🏆 against World No. 1 @rogerfederer.



Read More ➡️ https://t.co/y6GyQGGzFopic.twitter.com/dW0HaZLfQT — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 17, 2018

وبفوزه تأهل ديل بورتو ذو الـ29 عاما لنهائي إنديان ويلز للمرة الثانية بعدما خسر عام 2013 النهائي أمام الإسباني رافائيل نادال.

ويواجه ديل بوترو في النهائي المايسترو روجر فيدرر المرشح الأول لحصد اللقب، والذي أطاح في وقت سابق بالكراوتي بورنا تسوريتش المصنف الـ49 عالميا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 5-7 و6-4 و6-4، خلال ساعتين و20 دقيقة.

Federer does it! The World No. 1 wins his 17th straight match to start the season, a personal best, advancing to the final at Indian Wells in which he'll attempt to win a record sixth @BNPPARIBASOPEN 🏆



Read More ➡️ https://t.co/F999Rm9w2Epic.twitter.com/Frcd4QLsKN — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 17, 2018

ولا يزال الأرجنتيني يبحث عن لقبه الأول في دورات الماسترز، في حين أن المايسترو توج فيها 28 مرة.

وأحرز دل بوترو 21 لقبا في مسيرته حتى الآن، آخرها في دورة أكابولكو المكسيكية مطلع الشهر الحالي.

وحمل الفوز على راونيتش الرقم 400 في مسيرة دل بوترو حتى الآن، وهو ثاني أكثر لاعب أرجنتيني تحقيقا للانتصارات، لكنه لا يزال بعيدا جدا عن صاحب الرقم القياسي لمواطنه غييرمو فياس الذي حقق 929 فوزا.

Congratulations to @delpotrojuan, who won his 400th tour-level match in the @BNPPARIBASOPEN semi-finals Saturday 🙌



Del Potro's story is one fit for the big screen.



Read Tribute ➡️ https://t.co/UPUucm7Kygpic.twitter.com/Xo3D2O0RM4 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 18, 2018

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ويتفوق فيدرر بشكل واضح على دل بوترو بواقع 18 فوزا مقابل 6 هزائم.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر