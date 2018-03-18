 
مباشر

دل بوترو يقصي راونيتش ويلحق بفيدرر إلى نهائي إنديان ويلز

الرياضة

دل بوترو يقصي راونيتش ويلحق بفيدرر إلى نهائي إنديان ويلز
AFP KEVORK DJANSEZIAN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzu0

ضرب الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو موعدا مع السويسري روجر فيدرر المصنف الأول في نهائي بطولة إنديان ويلز الأمريكية للأساتذة ذات الألف نقطة، بعدما أطاح بالكندي ميلوش راونيتش.

واحتاج ديل بوترو المصنف الثامن عالميا والمرشح السادس لإحراز اللقب لساعة واحدة و5 دقائق فقط ليتغلب على راونيتش المصنف الـ38 عالميا بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-2 و6-3.

وبفوزه تأهل ديل بورتو ذو الـ29 عاما لنهائي إنديان ويلز للمرة الثانية بعدما خسر عام 2013 النهائي أمام الإسباني رافائيل نادال.
ويواجه ديل بوترو في النهائي المايسترو روجر فيدرر المرشح الأول لحصد اللقب، والذي أطاح في وقت سابق بالكراوتي بورنا تسوريتش المصنف الـ49 عالميا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 5-7 و6-4 و6-4، خلال ساعتين و20 دقيقة.

ولا يزال الأرجنتيني يبحث عن لقبه الأول في دورات الماسترز، في حين أن المايسترو توج فيها 28 مرة.

وأحرز دل بوترو 21 لقبا في مسيرته حتى الآن، آخرها في دورة أكابولكو المكسيكية مطلع الشهر الحالي.

وحمل الفوز على راونيتش الرقم 400 في مسيرة دل بوترو حتى الآن، وهو ثاني أكثر لاعب أرجنتيني تحقيقا للانتصارات، لكنه لا يزال بعيدا جدا عن صاحب الرقم القياسي لمواطنه غييرمو فياس الذي حقق 929 فوزا.

إقرأ المزيد
روجر فيدرر دورة إنديان ويلز.. فيدرر إلى النهائي الثالث في 2018

ويتفوق فيدرر بشكل واضح على دل بوترو بواقع 18 فوزا مقابل 6 هزائم.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة