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الروسي يليستراتوف يهدي بلاده ميداليتين في بطولة العالم للتزلج

الرياضة

الروسي يليستراتوف يهدي بلاده ميداليتين في بطولة العالم للتزلج
Reuters USA Today Sports
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منح الروسي سيميون يليستراتوف ميداليتين برونزيتين لبلاده في بطولة العالم للتزحلق في المضمار القصير (شورت تريك)، التي تستضيفها مدينة مونتريال الكندية بين 16 و18 مارس الجاري.

وحصل سيميون يليستراتوف على الميدالية البرونزية لمسابقة 1500 م بزمن قدره 2:13.312 دقيقة.

وأحرز الكندي شارل آملين الميدالية الذهبية، بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره 2:12.989 دقيقة، وذهبت الميدالية الفضية إلى الكوري الجنوبي ليم هيو جون، الذي حل في المرتبة الثانية، بزمن قدره 2:13.157 دقيقة.

كما توّج يليستراتوف ببرونزيته الثانية في مسابقة 500 م بزمن قدره 40.827 ثانية.

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وأحرز ذهبية السباق الكوري الجنوبي هوانغ داي هيون بعد قطعه مسافة السباق بـ40.742 ثانية، وكانت الفضية من نصيب الصيني رين تزيوي بزمن قدره 40.805 ثانية.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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