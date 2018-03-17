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كأس الاتحاد.. مانشستر يونايتد يضمد جرحه الأوروبي بالفوز على برايتون

الرياضة

كأس الاتحاد.. مانشستر يونايتد يضمد جرحه الأوروبي بالفوز على برايتون
AFP
مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
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وضع يونايتد خلفه خيبة منتصف الأسبوع الماضي والخروج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بالخسارة على أرضه أمام إشبيلية الإسباني 1-2 وذلك بفوزه على ضيفه برايتون 2-0.

وبلغ اليونايتد الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجلترا وأبقى على أمله بإنهاء الموسم مع لقب بعدما فقد كل الحظوظ في إحراز لقب الدوري الممتاز، فيما تنازل عن لقب كأس الرابطة لجاره مانشستر سيتي.

وأحرز روميلو لوكاكو في (د.37) ونيمانيا ماتيتش في (د.84) هدفي المباراة.

ويأمل يونايتد أن يستعيد اللقب الذي أحرزه عام 2016 من أجل حفظ ماء وجه مدربه مورينيو الذي أكد بعد الخسارة أمام إشبيلية أنه لن يغير أسلوبه ومقاربته للمباريات رغم الانتقادات التي وجهت إليه، لاسيما بعد لقاء الذهاب في الأندلس حين اكتفى بالدفاع

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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