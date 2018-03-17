دورة إنديان ويلز.. فيدرر إلى النهائي الثالث في 2018

أصبح السويسري روجر فيدرر على بعد فوز واحد من أن يصبح أكثر اللاعبين فوزا بلقب دورة إنديان ويلز الأمريكية بعد فوزه، السبت، في نصف النهائي على الكرواتي بورنا تسوريتش بمجموعتين لواحدة.

وتمكن فيدرر من إنهاء اللقاء لمصلحته بنتيجة 5-7 و6-4 و6-4.

وأكد فيدرر مرة أخرى أنه في قمة عطائه رغم وصوله إلى عامه السادس والثلاثين، محققا فوزه السابع عشر من أصل 17 مباراة خاضها في 2018، متفوقا بفارق فوز على أفضل بداية موسم له عام 2006.

وجدد فيدرر، الفائز هذا الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة ودورة روتردام التي سمحت له بأن يصبح أكبر لاعب يتربع على صدارة تصنيف المحترفين، تفوقه على تسوريتش الذي تواجه مع السويسري مرة واحدة سابقا وكانت في الدور ذاته لدورة دبي عام 2015.

Federer does it! The World No. 1 wins his 17th straight match to start the season, a personal best, advancing to the final at Indian Wells in which he'll attempt to win a record sixth @BNPPARIBASOPEN 🏆



Read More ➡️ https://t.co/F999Rm9w2Epic.twitter.com/Frcd4QLsKN — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 17, 2018

وسيخوض فيدرر نهائي دورة إنديان ويلز في مشاركته الرابعة على التوالي (خسر في 2014 و2015 أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش وفاز في 2017 على مواطنه ستانيسلاس فافرينكا) وللمرة الثامنة في مسيرته، على أمل إحراز لقبها للمرة السادسة بعد أعوام 2004 و2005 و2006 و2012 و2017، ورفع رصيده إلى 28 لقبا في دورات الماسترز.

ويتشارك فيدرر حاليا الرقم القياسي بعدد ألقاب هذه الدورة مع دجوكوفيتش الذي ودع نسخة هذا العام بعد مباراة واحدة بخسارته في الدور الثاني أمام الياباني المغمور تارو دانيال.

ويلتقي السويسري، الفائز خلال مسيرته الأسطورية بـ97 لقبا، بينها 20 في بطولات الغراند سلام، في النهائي مع الفائز من مواجهة الكندي ميلوس راونيش والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو السادس.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير