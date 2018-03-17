إيفرتون ينتصر بفضل توسون ويعزز آماله الأوروبية

فاز إيفرتون على مضيفه ستوك سيتي 2-1، اليوم السبت، ضمن المرحلة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وحقق إيفرتون فوزه الثاني تواليا بهدفي التركي جنك توسون (69 و84)، القادم في فترة الانتقالات الشتوية بصفقة ضخمة من بشكتاش، والذي أصبح أول تركي يسجل ثنائية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ عام 2008، فيما سجل لستوك الذي خاض المباراة بعشرة لاعبين منذ (د.30) لطرد الإسكتلندي تشارلي آدم لعرقلة واين روني، الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينغ في (د.77).

وكان تونجاي شانلي آخر تركي يحظى بشرف تسجيل ثنائية في الدوري الإنجليزي عام 2008 لفريقه ميدلزبره في مرمى إستون فيلا.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع بالتساوي مع ليستر سيتي.

وابتعد كريستال بالاس عن ثلاثي القاع المهدد بالهبوط، بفوزه على أرض هادرسفيلد الخامس عشر 2-0، فارتقى إلى المركز السادس عشر.

وسجل جيمس تومكينز في (د.23) والصربي لوكا ميليوفيتش في (د. 68 من ركلة جزاء) الهدفين.

وحقق بورنموث الحادي عشر فوزه الأول في 5 مباريات، ملحقا الخسارة السابعة تواليا بوست بروميتش البيون الأخير 2-1.

وتقدم وست بروميتش بهدف جاي رودريغيز في (د.49)، قبل أن يرد الفائز في آخر ربع ساعة عن طريق جوردون إيبي في (د.77) وجونيور ستانيسلاس في (د.89).

المصدر: وكالات

فادي سيمير