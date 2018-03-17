الخفافيش تنقض على المركز الثالث في الليغا

حقق فالنسيا فوزا ثمينا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز أهداف فالنسيا كل من رودريغو مورينو والإيطالي سيموني زازا وفيكتور لاكوارديا (خطأ في مرماه) في الدقائق 19 و34 و54، بينما سجل هدف الضيوف الوحيد روبين سوبرينو في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع فالنسيا رصيده إلى 59 نقطة وانتزع المركز الثالث ولو مؤقتا من ريال مدريد الذي يستضيف في الجولة ذاتها جيرونا غدا الأحد، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 31 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مباراة ثانية، تعادل ديبورتيفو لاكورونا مع ضيفه لاس بالماس بهدف لكل منهما.

المصدر: RT

أليكسي اسبر