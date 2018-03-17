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توتنهام يبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الرياضة

توتنهام يبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
AFP
توتنهام يبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
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تغلب توتنهام على سوانزي سيتي 3-0، اليوم السبت، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليعبر السبيرز للدور نصف النهائي.

سجل الدنماركي كريستيان إيركسن في (د.11 و62)، والأرجنتيني إيريك لاميلا في (د.45) ثلاثية توتنهام.

وبهذا الفوز، أصبح توتنهام أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بانتظار نتيجة باقي مواجهات دور الثمانية بين مانشستر يونايتد وبرايتون ثم ويغان أتليتيك-ساوثهامتون، وليستر سيتي مع تشيلسي غدا الأحد.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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