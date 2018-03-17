زيدان: كنت أرغب بتفادي اليوفي في ربع نهائي دوري الأبطال

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، أنه كان يأمل بتفادي مواجهة ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "أمضيت خمسة أعوام هناك (في يوفنتوس بين 1996 و2001). النادي كان مهما جدا بالنسبة لي، بالنسبة إلى مسيرتي كلاعب كرة قدم، لذا بالتأكيد ثمة جانب حاضر دائما عند مواجهة يوفنتوس، كنت أتمنى تفاديهم للعديد من الأسباب".

وأضاف: "الآن القرعة وضعتنا في مواجهة يوفنتوس، وعندما يحين هذا الموعد، سأكون مركزا على المباراة، كما كل اللاعبين"، مؤكدا أن ذكرياته مع نادي مدينة تورينو الإيطالية لن تكون حاضرة في المباراة، وإن كنت أحتفظ لها بمكان في ذهني، لكن عندما يحين الموعد، لن نفكر سوى في المباراة".

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وأمضى زيدان خمسة أعوام في النادي الإيطالي، وانتقل منه إلى ريال مدريد في العام 2001، حيث بقي إلى حين اعتزاله اللعب عام 2006.

وبموجب قرعة الدور ربع النهائي التي أقيمت أمس الجمعة، سيتواجه الفريقان في تورينو ذهابا في الثالث من أبريل القادم، على أن يقام الإياب في مدريد في الحادي عشر منه.

ويسعى النادي الملكي للاحتفاظ باللقب الذي أحرزه في الموسمين الماضيين، بينما يسعى فريق السيدة العجوز إلى إحراز لقبه الأول في المسابقة الأوروبية الأهم منذ 1996، علما أنه بلغ النهائي عامي 2015 و2017، فخسر في الأول أمام برشلونة الإسباني، والعام الماضي أمام ريال مدريد.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر