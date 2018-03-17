كأس الاتحاد الآسيوي.. الأندية العراقية ستخوض مبارياتها على أرضها

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الأندية العراقية المشاركة في كأس الاتحاد هذا الموسم ستخوض مبارياتها على أرضها وذلك غداة سماح الفيفا بإقامة المباريات الرسمية في 3 مدن عراقية.

ونقل بيان للاتحاد القاري، اليوم السبت، عن رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة قوله إن "المباريات البيتية القادمة لفريقي الزوراء والقوة الجوية في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستشكل باكورة المباريات الرسمية التي ستقام في العراق بعد رفع الحظر الدولي".

وكان من المقرر أن يلتقي الزوراء والقوة الجوية مع المنامة والمالكية البحرينيين تواليا في مارس الحالي. ووافق الاتحاد القاري بداية على إقامة هاتين المباراتين في العراق، قبل أن يعود ويؤجلهما إلى أبريل، إثر تدخل من الفيفا على خلفية الحظر الذي كان لا يزال مفروضا.

وأكد الاتحاد القاري أنه أرجأ المباراتين "لحين صدور قرار رفع الحظر حتى يستفيد الفريقان العراقيان من ميزة اللعب على أرضهما وبين جماهيرهما".

وأعلن رئيس الفيفا جاني انفانتينو الجمعة السماح بإقامة المباريات الرسمية في البصرة وكربلاء وأربيل، مؤكدا أنه يعود للمنظمين والاتحاد الآسيوي "أن يتخذوا قرارهم الخاص بهذا الشأن"، لكن "بالنسبة إلى الفيفا، لا مشكلة".

إقرأ المزيد

إلا أن الفيفا رفض في الوقت الحالي طلبا عراقيا بالسماح باستضافة المباريات الودية في بغداد، معتبرا أن ذلك يحتاج إلى مزيد من الدرس.

وأمل الشيخ سلمان في أن "يكون رفع الحظر الدولي عن إقامة المباريات الدولية في مدن البصرة وأربيل وكربلاء بمثابة خطوة باتجاه رفع الحظر عن ملاعب العاصمة بغداد في المستقبل القريب"، مؤكدا نيته زيارة العاصمة العراقية "في أقرب فرصة من أجل توفير الدعم اللازم في هذا الشأن".

وكان رئيس الاتحاد الآسيوي من أبرز الداعمين لرفع الحظر بالكامل عن العراق، وزار مدينة البصرة في فبراير الماضي لحضور مباراة ودية بين المنتخبين العراقي والسعودي، كانت الأولى للمنتخب الأخضر في بلاد الرافدين منذ العام 1979.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير