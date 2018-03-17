السومة يحسم الجدل حول مستقبله مع الأهلي السعودي

حسم النجم السوري عمر السومة مهاجم نادي الأهلي السعودي الجدل والشائعات، التي أثيرت حول مستقبله مع فريقه بعد الأحداث التي وقعت على هامش مباراة المضيف الرائد أمس الجمعة.

وفتح السومة أبواب التكهنات حول مستقبله مع الأهلي، بعدما قال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "هناك أشياء يجب أن يعلمها الجمهور الأهلاوي، لكن بعد نهاية الموسم".

وسجل السومة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65 من عمر اللقاء الذي انتهى لمصلحة الضيوف بثلاثية نظيفة.

وخرج السومة ليرد على تلك الشائعات، وكتب عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "للغرباء أقاويل كثيرة.. لا يدخل بيني وبين الأهلي حاسد.. كالأب وابنه لا يفرقهما أحد".

للغرباء أقاويل كثيرة ..

لايدخل بيني وبين الأهلي حاسد .. كالأب وابنه لايفرقهما أحد ..

لست ملزم بالتبرير فرابطتي بفريقي لا يغيرها سوى الواحد الأحد ..وأنا باقي في الأهلي وسنمضي معاً لاعبين وإداراة وجماهير لتحقيق الطموح #أنا_باقي — omar alsomah (@omaralsomah) March 17, 2018

علاقتي بالأهلي والاهلاويين

لايمكن ان يزحزها حاسد أو مغبون

ولست ملزم بالتبرير لأحد

انا للاهلي والأهلي لي

والله ولي التوفيق — omar alsomah (@omaralsomah) April 16, 2017

وشهدت مباراة الرائد أمام الأهلي، وتحديدا بعد خروج السومة واستبداله بمهند عسيري، مشادة كلامية حادة على دكة البدلاء بين السوري وزميله في الفريق صالح العمري، وأوضحت اللقطات التليفزيونية انفعال السومة بشدة.

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وجدد الأهلي في يوليو الماضي عقد السومة حتى 2020، بعد أن تعاقد معه في مايو 2014، قادما من القادسية الكويتي وحصد "العكيد" جائزة هداف الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية.

ويأتي أهلي جدة في وصافة الدوري السعودي للمحترفين بـ51 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب الصدارة الهلال بعد 24 جولة من عمر الدوري.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر