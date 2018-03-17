ديل بوترو يواجه راونيتش في نصف نهائي إنديان ويلز للتنس

تأهل الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو للدور قبل النهائي من بطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، عقب تغلبه على منافسه الألماني فيليب كولشرايبر في دور الثمانية، بمجموعتين لواحدة.

وتمكن ديل بوترو من حسم اللقاء لصالحه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 3-6 و6-3 و6-4، خلال ساعتين و8 دقائق.

"It’s like a second career for me. I was close to quitting tennis a few years ago, and now I’m here, Top 10 again. I’m so happy to be in the semifinals.” -Juan Martin del Potro



📝: https://t.co/MQykQFCPj8#BNPPO18pic.twitter.com/fkDg7PmDZD — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2018

وبهذا يضرب ديل بوترو موعدا ناريا، في المربع الذهبي، مع الكندي ميلوش راونيتش، الذي تأهل على حساب صاحب الأرض سام كويري، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 7-5 و2-6 و6-3.

Resurgent Raonic



Milos Raonic defeated Sam Querrey 7-5 2-6 6-3 to reach third career #IndianWells SFs.



📝: https://t.co/Aph6HoazA7#BNPPO18pic.twitter.com/HzU7DIRjm1 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2018

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وستجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين المصنف أول عالميا، السويسري روجر فيدرير، والكرواتي بورنا كوريتش.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر