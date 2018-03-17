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ديل بوترو يواجه راونيتش في نصف نهائي إنديان ويلز للتنس

الرياضة

ديل بوترو يواجه راونيتش في نصف نهائي إنديان ويلز للتنس
AFP Harry How
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تأهل الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو للدور قبل النهائي من بطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، عقب تغلبه على منافسه الألماني فيليب كولشرايبر في دور الثمانية، بمجموعتين لواحدة.

وتمكن ديل بوترو من حسم اللقاء لصالحه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 3-6 و6-3 و6-4، خلال ساعتين و8 دقائق.

وبهذا يضرب ديل بوترو موعدا ناريا، في المربع الذهبي، مع الكندي ميلوش راونيتش، الذي تأهل على حساب صاحب الأرض سام كويري، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 7-5 و2-6 و6-3.

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وستجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين المصنف أول عالميا، السويسري روجر فيدرير، والكرواتي بورنا كوريتش.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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