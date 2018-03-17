لأول مرة.. الفيفا يسمح بتبديل رابع خلال كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اجتماع مجلسه التنفيذي، الذي استضافته العاصمة الكولومبية بوغوتا يومي 15 و16 مارس الجاري، عن السماح بتبديل رابع خلال مونديال روسيا الصيف القادم.

وسيتمكن مدربو المنتخبات المتأهلة إلى المونديال الروسي من إجراء التبديل الرابع لأول مرة بتاريخ نهائيات كأس العالم، وذلك بدءا من الدور الثاني، أي في الأدوار الإقصائية في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، واضطر المنتخبان المتنافسان لخوض أشواط إضافية.

Совет ФИФА разрешил использование четвертой замены в дополнительное время матчей на чемпионате мира 2018 года в Россииhttps://t.co/Wd8HXfSRpR pic.twitter.com/AY2obO7CpO — Р-Спорт (@rsportru) 17 марта 2018 г.

إقرأ المزيد

كما أقر الفيفا استخدام تقنية الفيديو لأول مرة أيضا خلال كأس العالم، وتقتصر هذه المساعدة التكنولوجية على أربع حالات يمكن أن تغير مجرى المباراة، وذلك بعد تسجيل الهدف، وقرار بركلة جزاء، وبعد بطاقة حمراء مباشرة، أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء.

إقرأ المزيد

ومن القرارات المنتظرة التي اتخذها الفيفا خلال اجتماعه الأخير، والتي أسعدت جماهير كرة القدم العربية عامة والعراقية على وجه الخصوص، هو رفع الحظر على إقامة المباريات الرسمية في 3 مدن عراقية هي أربيل والبصرة وكربلاء.

من جهة أخرى، منح الفيفا حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاما إلى بولندا، وتحت 17 عاما إلى البيرو في 2019.

المصدر: RT+وكالات

أليكسي اسبر