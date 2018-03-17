كل شيء

لأول مرة.. الفيفا يسمح بتبديل رابع خلال كأس العالم

17 مارس 2018 | 12:39 GMT
لأول مرة.. الفيفا يسمح بتبديل رابع خلال كأس العالم
انسخ الرابط https://ar.rt.com/jzqj
/ Reuters

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اجتماع مجلسه التنفيذي، الذي استضافته العاصمة الكولومبية بوغوتا يومي 15 و16 مارس الجاري، عن السماح بتبديل رابع خلال مونديال روسيا الصيف القادم.

وسيتمكن مدربو المنتخبات المتأهلة إلى المونديال الروسي من إجراء التبديل الرابع لأول مرة بتاريخ نهائيات كأس العالم، وذلك بدءا من الدور الثاني، أي في الأدوار الإقصائية في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، واضطر المنتخبان المتنافسان لخوض أشواط إضافية.

إقرأ المزيد
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الفيفا يقر استخدام تقنية الفيديو في مونديال روسيا 2018

كما أقر الفيفا استخدام تقنية الفيديو لأول مرة أيضا خلال كأس العالم، وتقتصر هذه المساعدة التكنولوجية على أربع حالات يمكن أن تغير مجرى المباراة، وذلك بعد تسجيل الهدف، وقرار بركلة جزاء، وبعد بطاقة حمراء مباشرة، أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء.

إقرأ المزيد
الفيفا يرفع الحظر الكروي عن ثلاثة ملاعب عراقية الفيفا يرفع الحظر الكروي عن ثلاثة ملاعب عراقية

ومن القرارات المنتظرة التي اتخذها الفيفا خلال اجتماعه الأخير، والتي أسعدت جماهير كرة القدم العربية عامة والعراقية على وجه الخصوص، هو رفع الحظر على إقامة المباريات الرسمية في 3 مدن عراقية هي أربيل والبصرة وكربلاء.

من جهة أخرى، منح الفيفا حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاما إلى بولندا، وتحت 17 عاما إلى البيرو في 2019.

المصدر: RT+وكالات

أليكسي اسبر

مشهور في المجتمع
لأول مرة.. الفيفا يسمح بتبديل رابع خلال كأس العالم
17 مارس 2018 | 12:39 GMT
بريطانيا تهدد بمصادرة "تشيلسي" من الملياردير الروسي أبراموفيتش
17 مارس 2018 | 10:04 GMT
مارتينيز يعلن عن تشكيلة بلجيكا لمواجهة السعودية
16 مارس 2018 | 21:51 GMT
غوتزه ورويس خارج حسابات لوف في تشكيلة " المانشافت"
16 مارس 2018 | 21:27 GMT
الفيفا يقر استخدام تقنية الفيديو في مونديال روسيا 2018
16 مارس 2018 | 21:04 GMT
كامبل يصف مقاطعة الحكومة البريطانية لكأس العالم بتصرفات هتلر
16 مارس 2018 | 20:30 GMT
مفاجأة كبيرة في تشكيلة إسبانيا لمباراتي ألمانيا والأرجنتين
16 مارس 2018 | 18:44 GMT
شكوك حول مشاركة كوكورين مع منتخب روسيا في المونديال
16 مارس 2018 | 17:21 GMT
ميركل تأمل بمشاركة موسكو في التحقيق في قضية سكريبال
16 مارس 2018 | 15:09 GMT
ضربة موجعة جديدة لمنتخب البرازيل قبل انطلاق مونديال روسيا
16 مارس 2018 | 14:26 GMT
مونديال روسيا.. لاعب من أصل مصري ضمن تشكيلة "الأخضر السعودي"
15 مارس 2018 | 19:47 GMT
مونديال روسيا.. وجوه جديدة في تشكيلة منتخب "الأسود الثلاثة"
15 مارس 2018 | 17:55 GMT
كأس العالم تحط في مصر
15 مارس 2018 | 16:35 GMT
ديشان يستدعي بن يدر للمرة الأولى إلى تشكيلة فرنسا
15 مارس 2018 | 16:20 GMT
تصنيف الفيفا.. تونس والمغرب في صدارة المنتخبات العربية
15 مارس 2018 | 12:55 GMT
نفاد 356700 تذكرة لمباريات كأس العالم خلال 24 ساعة
14 مارس 2018 | 14:29 GMT
لماذا تعد روسيا فائزة بكأس العالم 2018؟
14 مارس 2018 | 11:23 GMT
كندا تعلن دعمها "المبدئي" لملف الترشيح الثلاثي
13 مارس 2018 | 19:25 GMT
مونديال روسيا.. حضور قوي لـ"مزدوجي الجنسية" ضمن قائمة نسور قرطاج
13 مارس 2018 | 16:42 GMT
مونديال روسيا.. رينار يعلن عن تشكيلة "أسود الأطلس"
13 مارس 2018 | 15:49 GMT
تعرف على مزايا هوية المشجع لحضور مباريات مونديال روسيا
13 مارس 2018 | 15:29 GMT
مونديال روسيا.. قائمة منتخب مصر تشهد مفاجآت كبرى
13 مارس 2018 | 14:32 GMT
بدء مرحلة جديدة لبيع تذاكر مباريات مونديال روسيا
13 مارس 2018 | 10:14 GMT
الفيفا: بيع أكثر من 1.3 مليون تذكرة لمباريات مونديال روسيا حتى الآن
12 مارس 2018 | 16:08 GMT
فن التصوير في اللحظة المناسبة يظهر ملعب كرة قدم كصحن طائر عملاق (صورة)
12 مارس 2018 | 05:55 GMT
شاهد.. هدف برازيلي عالمي "قاتل" في أحد ملاعب مونديال 2018
11 مارس 2018 | 18:31 GMT
فرصة جديدة أمام عشاق كرة القدم لشراء تذاكر مونديال روسيا
11 مارس 2018 | 11:02 GMT
شاهد.. صور رائعة من الأقمار الاصطناعية لملاعب مونديال روسيا
10 مارس 2018 | 08:50 GMT
مقاطعة مونديال 2018 تعرض إنجلتر لعقوبة قاسية
10 مارس 2018 | 08:32 GMT
إطلاق الأغنية الرسمية لمونديال روسيا على "يوتيوب"
10 مارس 2018 | 07:32 GMT
هداف مونديال فرنسا متأكد من دخول كأس العالم 2018 التاريخ
09 مارس 2018 | 12:02 GMT
تحديد موعد مواجهة مصر وكولومبيا استعدادا للمونديال
09 مارس 2018 | 10:57 GMT
النقل الروسية تشرع في مراقبة أسعار الرحلات بين مدن المونديال
09 مارس 2018 | 10:11 GMT
98 يوما تفصل عشاق المستديرة عن انطلاق مونديال روسيا
08 مارس 2018 | 11:04 GMT
المغرب يخوض مواجهتين وديتين تحضيرا لمونديال روسيا
08 مارس 2018 | 09:03 GMT
الشقيقان بيريزوتسكي يعتزلان اللعب مع منتخب روسيا
08 مارس 2018 | 08:29 GMT
إسرائيل تحضر مفاجأة للعرب
08 مارس 2018 | 08:09 GMT
تونس تختبر منتخبات مجموعة المغرب في مونديال 2018
07 مارس 2018 | 14:35 GMT
منتخبات آسيا خاضت 99 مباراة في كأس العالم قبل 99 يوما من مونديال 2018
07 مارس 2018 | 13:53 GMT
فالديراما يلتحق بـRT
07 مارس 2018 | 12:50 GMT