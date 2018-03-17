الروسية كاساتكينا تقصي ويليامز وتبلغ نهائي إنديان ويلز للتنس

بلغت الروسية داريا كاساتكينا المباراة النهائية لبطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، بعد تغلبها على صاحبة الأرض فينوس ويليامز المصنفة الثامنة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسرت كاساتكينا المجموعة الأولى من المباراة بنتيجة 4-6، وهي أول مجموعة تخسرها في البطولة، قبل أن تنتفض وتفوز بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و7-5، لتفوز على الأمريكية المخضرمة ذات الـ37 عاما، خلال ساعتين و48 دقيقة، لتبلغ نهائي البطولة الأمريكية البالغ مجموع جوائزها 8 ملايين دولار للمرة الأولى خلال مسيرتها الاحترافية.

ويعزز هذا الفوز مسيرة الروسية الشابة ذات الـ20 عاما في البطولة، حيث سبق وأقصت العديد من اللاعبات الأعلى تصنيفا إذ انتصرت أيضا على الأمريكية سلون ستيفنز والدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة الثانية عالميا والألمانية أنجليك كيربر في طريقها نحو الدور نصف النهائي.

2 hours, 48 minutes of high-quality play to knock out her fourth consecutive Grand Slam champion!@DKasatkina battles back to defeat Williams to reach @BNPPARIBASOPEN final--> https://t.co/sVjalE2moapic.twitter.com/mT4YZ4KAnX — WTA (@WTA) March 17, 2018

وستواجه كاساتكينا في المباراة النهائية اليابانية نعومي أوساكا التي فجرت بدورها مفاجأة كبيرة بفوزها بسهولة على المصنفة الأولى الرومانية سيمونا هاليب بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و6-0 خلال ساعة واحدة وأربع دقائق.

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وتقدم الروسية الشابة أداء لافتا هذا الموسم، حيث وصلت إلى المباراة النهائية لبطولة دبي، ونصف نهائي بطولة سان بطرسبورغ الروسية.

وسيكون النهائي هو المناسبة الأولى التي تلتقي فيها اللاعبتان كاساتكينا وأوساكا، إذ لم يسبق أن التقتا إطلاقا من قبل.

المصدر: sportbox.ru

أليكسي اسبر