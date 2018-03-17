 
مباشر

رفع الحظر المفروض على المباريات الدولية في 3 مدن عراقية

الرياضة

رفع الحظر المفروض على المباريات الدولية في 3 مدن عراقية
Sputnik
الفيفا يرفع الحظر عن ثلاث مدن عراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzp9

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أن الفيفا وافق على السماح للعراق باستضافة مباريات رسمية دولية في 3 مدن، هي أربيل والبصرة وكربلاء.

وأضاف إنفانتينو أمس الجمعة: "قررنا السماح للمدن الثلاث، التي خضعت للاختبار على مدار نحو عام، باستضافة مباريات رسمية دولية".

وتابع: "رفضنا طلبا للسماح للعاصمة بغداد باستضافة مباريات ودية، حيث يحتاج الوضع لمزيد من المراقبة قبل اتخاذ القرار".

من جهته، هنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، العراقيين مغردا على صفحته الرسمية في "تويتر": "نهنئ الشعب العراقي والجمهور الرياضي برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية. جاء هذا القرار نتيجة للاستقرار الأمني والنجاحات التي يحققها العراق في كافة المجالات، وندعو للاستمرار باستكمال جميع الإجراءات حتى يتم رفع الحظر بشكل كامل".

وناقشت الجمعية العمومية للفيفا في بوغوتا بكولومبيا على مدار يومين، قرار رفع الحظر عن استضافة العراق لمباريات رسمية ضمن عدة قرارات أخرى.

وكان الفيفا قد قرر خلال جمعية عمومية بالبحرين في مايو 2017، رفع الحظر رسميا عن إقامة مباريات ودية دولية في الأراضي العراقية على أن تقام تلك المباريات في المدن الثلاث المذكورة.

واستضاف العراق المنتخب السعودي نهاية الشهر الماضي، في البصرة خلال مباراة ودية حسمها بالفوز 4-صفر.

المصدر: رويترز

رُبى آغا

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
مباشر.. خروج آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية