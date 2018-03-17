رفع الحظر المفروض على المباريات الدولية في 3 مدن عراقية

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أن الفيفا وافق على السماح للعراق باستضافة مباريات رسمية دولية في 3 مدن، هي أربيل والبصرة وكربلاء.

وأضاف إنفانتينو أمس الجمعة: "قررنا السماح للمدن الثلاث، التي خضعت للاختبار على مدار نحو عام، باستضافة مباريات رسمية دولية".

وتابع: "رفضنا طلبا للسماح للعاصمة بغداد باستضافة مباريات ودية، حيث يحتاج الوضع لمزيد من المراقبة قبل اتخاذ القرار".

من جهته، هنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، العراقيين مغردا على صفحته الرسمية في "تويتر": "نهنئ الشعب العراقي والجمهور الرياضي برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية. جاء هذا القرار نتيجة للاستقرار الأمني والنجاحات التي يحققها العراق في كافة المجالات، وندعو للاستمرار باستكمال جميع الإجراءات حتى يتم رفع الحظر بشكل كامل".

رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يهنئ الشعب العراقي والجمهور الرياضي برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية ، والذي جاء نتيجة للاستقرار الامني وللنجاحات التي يحققها العراق في جميع الميادين وجهود المخلصين، ويدعو للاستمرار باستكمال جميع الاجراءات حتى يتم رفع الحظر بشكل كلي . — PM Media Office (@IraqiPMO) March 16, 2018

وناقشت الجمعية العمومية للفيفا في بوغوتا بكولومبيا على مدار يومين، قرار رفع الحظر عن استضافة العراق لمباريات رسمية ضمن عدة قرارات أخرى.

وكان الفيفا قد قرر خلال جمعية عمومية بالبحرين في مايو 2017، رفع الحظر رسميا عن إقامة مباريات ودية دولية في الأراضي العراقية على أن تقام تلك المباريات في المدن الثلاث المذكورة.

واستضاف العراق المنتخب السعودي نهاية الشهر الماضي، في البصرة خلال مباراة ودية حسمها بالفوز 4-صفر.

المصدر: رويترز

رُبى آغا