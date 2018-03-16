ليفانتي يهزم إيبار ويتقدم خطوة على طريق البقاء في"الليغا"

حقق ليفانتي فوزا ثمينا على ضيفه إيبار 2-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي الفريق الفائز روجر مارتي سالفادور في (د.25)، وإيمانيول بواتينغ في (د.63)، فيما سجل هدف إيبار الوحيد شارليز دياز في (د.64).

ورفع ليفانتي، رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ17 (الرابع من القاع)، فيما توقف رصيد إيبار عند 39 نقطة في المركز التاسع.

المصدر: وكالات

فادي سيمير