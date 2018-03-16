شتوتغارت يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على فرايبورغ

استعاد شتوتغارت، انتصاراته بـ"البوندسليغا" بعدما فاز خارج قواعده 2-1 على فرايبورغ، اليوم الجمعة، في مستهل الجولة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

افتتح الفريق الضيف باب التسجيل مبكرا عبر المهاجم المخضرم ماريو غوميز في (د.4)، وعادل المهاجم نيلس بيترسن، الدفة لفرايبورغ (د.53) ، إلا أن غوميز واصل التألق بهدف ثان له ولفريقه شتوتغارت في (د.75).

وبهذا الفوز أصبح شتوتغارت في المركز الثامن "مؤقتا" برصيد 37 نقطة، في المقابل تجمد رصيد فرايبورغ عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير