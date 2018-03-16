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مارتينيز يعلن عن تشكيلة بلجيكا لمواجهة السعودية

16 مارس 2018 | 21:51 GMT
مارتينيز يعلن عن تشكيلة بلجيكا لمواجهة السعودية
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/ AFP

استبعد روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا مهاجم كريستال بالاس كريستيان بينتيكي عن تشكيلة أعلنها الجمعة لمواجهة السعودية وديا ضمن استعدادات الطرفين لنهائيات مونديال روسيا 2018.

ولم تحمل التشكيلة التي تضم 28 لاعبا، مفاجآت كبيرة فأعاد الإسباني مارتينيز إليها لاعب وسط روما الإيطالي "المشاكس" راديا ناينغولان، واستدعى لأول مرة لاعب وسط كلوب بروج أنطوني ليمبومب، في حين تم استبعاد بينتيكي لتدني مستواه في الفترة الأخيرة.

وعن عودة ناينغولان، قال مارتينيز: "أرغب جدا في معرفة كيف سيتصرف ضمن هذه المجموعة. إنها الفرصة الأخيرة لمتابعة اللاعبين، وهذا التجمع أساسي" قبل إعلان اللائحة النهائية من 23 لاعبا في مايو.

وتلتقي بلجيكا الجمعة المقبل في بروكسل مع السعودية التي أوقعتها قرعة المونديال في المجموعة الأولى إلى جانب مصر وروسيا المضيفة والأوروغواي.

وستخوض بلجيكا ثلاث مباريات ودية أخرى ضد البرتغال في الثاني من يونيو، ومصر في 6 منه وكوستاريكا في 11 قبل أن تبدأ منافسات المونديال ضد بنما في 18 من الشهر ذاته في سوتشي ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضا إنجلترا وتونس.

اللاعبون الـ 28:

للمرمى (4): كون غاستليس (فولفسبورغ) وتيبو كورتوا (تشيلسي) وسيمون مينيوليه (ليفربول) وماتس سيلس (أندرلخت)

للدفاع (9): توبي الدفيريلد ويان فيرتونغن (توتنهام) وديدريك بوياتا (سلتيك الأسكتلندي) ولوران سيمان (لوس أنجليس الأمريكي) ولياندر دندونكر (أندرلخت) وفنسان كومبانيي (مانشستر سيتي) وجوردان لوكاكو (لاتسيو الإيطالي) وتوماس مونييه (باريس سان جرمان) وتوماس فيرمايلن (برشلونة)

للوسط (8): يانيك كاراسكو (داليان الصيني) وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) وموسى دمبيلي (توتنهام) ومروان فلايني (مانشستر يونايتد) وأنطوني ليمبومب (كلوب بروج) وراديا ناينغولان (روما) ويوري تيليمانس (موناكو الفرنسي) واكسل فيتسل (تيانجين كوانجيان الصيني)

للهجوم (7): ميتشي باتشواي (بوروسيا دورتموند) ايدن هازار (تشيلسي) وثورغان هازار (بوروسيا مونشنغلادباخ) وروميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد) ودرايس مرتنز (نابولي) وكيفن ميرالاس (أولمبياكوس اليوناني) وديفوك أوريجي (فولفسبورغ).

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير

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