كل شيء

غوتزه ورويس خارج حسابات لوف في تشكيلة " المانشافت"

16 مارس 2018 | 21:27 GMT
غوتزه ورويس خارج حسابات لوف في تشكيلة " المانشافت"
انسخ الرابط https://ar.rt.com/jzoh
/ AFP

خلت تشكيلة منتخب ألمانيا لكرة القدم التي أعلنها المدرب يواكيم لوف، الجمعة، من مهاجمي بوروسيا دورتموند، ماريو غوتزه وماركو رويس، وذلك للمباراتين الوديتين ضد إسبانيا والبرازيل.

ويخوض "ناسيونال مانشافت" بطل العالم 2014 هاتين المواجهتين الكبيرتين بهدف الإعداد للمونديال المقرر الصيف المقبل في روسيا.

وتلتقي ألمانيا بطلة العالم مع إسبانيا في 23 مارس، ومع البرازيل في 27 منه.

ولم تشهد لائحة الـ 26 لاعبا التي أعلنها لوف أي مفاجأة وتضمنت أسماء المرشحين للمشاركة في المونديال من دون ضم وجوه جديدة، وأبرزهم إيلكاي غوندوغان وليروي سانيه (مانشستر سيتي الإنجليزي) ومسعود أوزيل (أرسنال الإنجليزي) وطوني كروس (ريال مدريد الإسباني) وتوماس مولر (بايرن ميونيخ) ويوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان الفرنسي).

وبقي حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير خارج التشكيلة بسبب كسر في قدمه، ولم يتم تحديد موعد لعودته إلى الملاعب حتى الآن.

وقال لوف: "في بعض المراكز، لدينا خيارات واسعة جدا، وفي البعض الآخر ليس لدينا ذلك، لذلك نحن بحاجة إلى لاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز".

وتابع: "باب المنتخب الوطني لم يغلق بعد. نواصل مراقبة لاعبين لديهم الفرصة في حال أقنعوننا في الأسابيع المقبلة".

وتحدث لوف عن رويس الذي تألق مع دورتموند في الأسابيع الأخيرة بعد غياب ثمانية أشهر بسبب الإصابة، قائلا: "يبدو لنا مهما أن نتركه يستعيد الاستقرار ويعود إلى أعلى مستوى من دون ضغوط".

وعانى رويس كثيرا من الإصابات التي أبعدته عن مونديال 2014 وكأس أوروبا 2016.

وبالنسبة إلى غوتسه، صاحب هدف الفوز بكأس العالم 2014 في مرمى الأرجنتين بعد تمديد الوقت الأصلي (0-0)، فإنه لا يشارك في جميع المباريات، وأخرجه مدرب دورتموند بيتر شتويغر الخميس قبل انطلاق الشوط الثاني أمام سالزبورغ النمساوي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) التي فشل فيها الفريق الألماني في بلوغ ربع النهائي.

وكان لوف دعم غوتسه قبل أربعة أعوام، لكن يتعين على اللاعب القلق من عدم ضمه إلى التشكيلة، والانتظار حتى تأتي لحظة الاختيار.                 

وهنا الـ 26 لاعبا:

للمرمى: بيرند لينو (باير ليفركوزن)، مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني) وكيفن تراب (باريس سان جيرمان الفرنسي).

للدفاع: جيروم بواتنغ وماتس هوملس ويوشوا كيميش ونيكلاس شوله (بايرن ميونيخ)، ماتياس غينتر (بوروسا مونشنغلادباخ)، يوناش هكتور (كولن)، مارفين بلاتنهاردت (هرتا برلين) وأنطونيو روديغر (تشيلسي الإنجليزي).

للوسط: يوليان براندت (باير ليفركوزن)، إيمري جان (ليفربول الإنجليزي)، ليون غوريتسكا (شالكه)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنجليزي)، سامي خضيرة (يوفنتوس الإيطالي)، طوني كروس (ريال مدريد الإسباني)، مسعود أوزيل (أرسنال الإنجليزي) وسيباستيان رودي (بايرن ميونيخ).

للهجوم: يوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان)، ماريو غوميز (شتوتغارت)، توماس مولر وساندرو فاغنر (بايرن ميونيخ)، ليروي سانيه (مانشستر سيتي الإنجليزي)، لارس شتيندل (بوروسيا مونشنغلادباخ) وتيمو فيرنر (لايبزيغ).

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير

مشهور في المجتمع
مارتينيز يعلن عن تشكيلة بلجيكا لمواجهة السعودية
16 مارس 2018 | 21:51 GMT
غوتزه ورويس خارج حسابات لوف في تشكيلة " المانشافت"
16 مارس 2018 | 21:27 GMT
الفيفا يقر استخدام تقنية الفيديو في مونديال روسيا 2018
16 مارس 2018 | 21:04 GMT
كامبل يصف مقاطعة الحكومة البريطانية لكأس العالم بتصرفات هتلر
16 مارس 2018 | 20:30 GMT
مفاجأة كبيرة في تشكيلة إسبانيا لمباراتي ألمانيا والأرجنتين
16 مارس 2018 | 18:44 GMT
شكوك حول مشاركة كوكورين مع منتخب روسيا في المونديال
16 مارس 2018 | 17:21 GMT
ميركل تأمل بمشاركة موسكو في التحقيق في قضية سكريبال
16 مارس 2018 | 15:09 GMT
ضربة موجعة جديدة لمنتخب البرازيل قبل انطلاق مونديال روسيا
16 مارس 2018 | 14:26 GMT
مونديال روسيا.. لاعب من أصل مصري ضمن تشكيلة "الأخضر السعودي"
15 مارس 2018 | 19:47 GMT
مونديال روسيا.. وجوه جديدة في تشكيلة منتخب "الأسود الثلاثة"
15 مارس 2018 | 17:55 GMT
كأس العالم تحط في مصر
15 مارس 2018 | 16:35 GMT
ديشان يستدعي بن يدر للمرة الأولى إلى تشكيلة فرنسا
15 مارس 2018 | 16:20 GMT
تصنيف الفيفا.. تونس والمغرب في صدارة المنتخبات العربية
15 مارس 2018 | 12:55 GMT
نفاد 356700 تذكرة لمباريات كأس العالم خلال 24 ساعة
14 مارس 2018 | 14:29 GMT
لماذا تعد روسيا فائزة بكأس العالم 2018؟
14 مارس 2018 | 11:23 GMT
كندا تعلن دعمها "المبدئي" لملف الترشيح الثلاثي
13 مارس 2018 | 19:25 GMT
مونديال روسيا.. حضور قوي لـ"مزدوجي الجنسية" ضمن قائمة نسور قرطاج
13 مارس 2018 | 16:42 GMT
مونديال روسيا.. رينار يعلن عن تشكيلة "أسود الأطلس"
13 مارس 2018 | 15:49 GMT
تعرف على مزايا هوية المشجع لحضور مباريات مونديال روسيا
13 مارس 2018 | 15:29 GMT
مونديال روسيا.. قائمة منتخب مصر تشهد مفاجآت كبرى
13 مارس 2018 | 14:32 GMT
بدء مرحلة جديدة لبيع تذاكر مباريات مونديال روسيا
13 مارس 2018 | 10:14 GMT
الفيفا: بيع أكثر من 1.3 مليون تذكرة لمباريات مونديال روسيا حتى الآن
12 مارس 2018 | 16:08 GMT
فن التصوير في اللحظة المناسبة يظهر ملعب كرة قدم كصحن طائر عملاق (صورة)
12 مارس 2018 | 05:55 GMT
شاهد.. هدف برازيلي عالمي "قاتل" في أحد ملاعب مونديال 2018
11 مارس 2018 | 18:31 GMT
فرصة جديدة أمام عشاق كرة القدم لشراء تذاكر مونديال روسيا
11 مارس 2018 | 11:02 GMT
شاهد.. صور رائعة من الأقمار الاصطناعية لملاعب مونديال روسيا
10 مارس 2018 | 08:50 GMT
مقاطعة مونديال 2018 تعرض إنجلتر لعقوبة قاسية
10 مارس 2018 | 08:32 GMT
إطلاق الأغنية الرسمية لمونديال روسيا على "يوتيوب"
10 مارس 2018 | 07:32 GMT
هداف مونديال فرنسا متأكد من دخول كأس العالم 2018 التاريخ
09 مارس 2018 | 12:02 GMT
تحديد موعد مواجهة مصر وكولومبيا استعدادا للمونديال
09 مارس 2018 | 10:57 GMT
النقل الروسية تشرع في مراقبة أسعار الرحلات بين مدن المونديال
09 مارس 2018 | 10:11 GMT
98 يوما تفصل عشاق المستديرة عن انطلاق مونديال روسيا
08 مارس 2018 | 11:04 GMT
المغرب يخوض مواجهتين وديتين تحضيرا لمونديال روسيا
08 مارس 2018 | 09:03 GMT
الشقيقان بيريزوتسكي يعتزلان اللعب مع منتخب روسيا
08 مارس 2018 | 08:29 GMT
إسرائيل تحضر مفاجأة للعرب
08 مارس 2018 | 08:09 GMT
تونس تختبر منتخبات مجموعة المغرب في مونديال 2018
07 مارس 2018 | 14:35 GMT
منتخبات آسيا خاضت 99 مباراة في كأس العالم قبل 99 يوما من مونديال 2018
07 مارس 2018 | 13:53 GMT
فالديراما يلتحق بـRT
07 مارس 2018 | 12:50 GMT
سعة ملعب كالينينغراد لن تتغير بعد مونديال 2018
07 مارس 2018 | 11:46 GMT
المغربي بوصوفة: لن نخوض كأس العالم لمجرد المشاركة
06 مارس 2018 | 13:53 GMT