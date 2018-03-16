غوتزه ورويس خارج حسابات لوف في تشكيلة " المانشافت"

خلت تشكيلة منتخب ألمانيا لكرة القدم التي أعلنها المدرب يواكيم لوف، الجمعة، من مهاجمي بوروسيا دورتموند، ماريو غوتزه وماركو رويس، وذلك للمباراتين الوديتين ضد إسبانيا والبرازيل.

ويخوض "ناسيونال مانشافت" بطل العالم 2014 هاتين المواجهتين الكبيرتين بهدف الإعداد للمونديال المقرر الصيف المقبل في روسيا.

وتلتقي ألمانيا بطلة العالم مع إسبانيا في 23 مارس، ومع البرازيل في 27 منه.

ولم تشهد لائحة الـ 26 لاعبا التي أعلنها لوف أي مفاجأة وتضمنت أسماء المرشحين للمشاركة في المونديال من دون ضم وجوه جديدة، وأبرزهم إيلكاي غوندوغان وليروي سانيه (مانشستر سيتي الإنجليزي) ومسعود أوزيل (أرسنال الإنجليزي) وطوني كروس (ريال مدريد الإسباني) وتوماس مولر (بايرن ميونيخ) ويوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان الفرنسي).

وبقي حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير خارج التشكيلة بسبب كسر في قدمه، ولم يتم تحديد موعد لعودته إلى الملاعب حتى الآن.

وقال لوف: "في بعض المراكز، لدينا خيارات واسعة جدا، وفي البعض الآخر ليس لدينا ذلك، لذلك نحن بحاجة إلى لاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز".

وتابع: "باب المنتخب الوطني لم يغلق بعد. نواصل مراقبة لاعبين لديهم الفرصة في حال أقنعوننا في الأسابيع المقبلة".

وتحدث لوف عن رويس الذي تألق مع دورتموند في الأسابيع الأخيرة بعد غياب ثمانية أشهر بسبب الإصابة، قائلا: "يبدو لنا مهما أن نتركه يستعيد الاستقرار ويعود إلى أعلى مستوى من دون ضغوط".

وعانى رويس كثيرا من الإصابات التي أبعدته عن مونديال 2014 وكأس أوروبا 2016.

وبالنسبة إلى غوتسه، صاحب هدف الفوز بكأس العالم 2014 في مرمى الأرجنتين بعد تمديد الوقت الأصلي (0-0)، فإنه لا يشارك في جميع المباريات، وأخرجه مدرب دورتموند بيتر شتويغر الخميس قبل انطلاق الشوط الثاني أمام سالزبورغ النمساوي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) التي فشل فيها الفريق الألماني في بلوغ ربع النهائي.

وكان لوف دعم غوتسه قبل أربعة أعوام، لكن يتعين على اللاعب القلق من عدم ضمه إلى التشكيلة، والانتظار حتى تأتي لحظة الاختيار.

وهنا الـ 26 لاعبا:



للمرمى: بيرند لينو (باير ليفركوزن)، مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني) وكيفن تراب (باريس سان جيرمان الفرنسي).

للدفاع: جيروم بواتنغ وماتس هوملس ويوشوا كيميش ونيكلاس شوله (بايرن ميونيخ)، ماتياس غينتر (بوروسا مونشنغلادباخ)، يوناش هكتور (كولن)، مارفين بلاتنهاردت (هرتا برلين) وأنطونيو روديغر (تشيلسي الإنجليزي).

للوسط: يوليان براندت (باير ليفركوزن)، إيمري جان (ليفربول الإنجليزي)، ليون غوريتسكا (شالكه)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنجليزي)، سامي خضيرة (يوفنتوس الإيطالي)، طوني كروس (ريال مدريد الإسباني)، مسعود أوزيل (أرسنال الإنجليزي) وسيباستيان رودي (بايرن ميونيخ).

للهجوم: يوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان)، ماريو غوميز (شتوتغارت)، توماس مولر وساندرو فاغنر (بايرن ميونيخ)، ليروي سانيه (مانشستر سيتي الإنجليزي)، لارس شتيندل (بوروسيا مونشنغلادباخ) وتيمو فيرنر (لايبزيغ).

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير