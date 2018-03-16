الفيفا يقر استخدام تقنية الفيديو في مونديال روسيا 2018

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو إقرار استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "في إي آر" في كأس العالم المقررة بروسيا من 14 يونيو حتى 15 يوليو 2018.

وقال إنفانتينو للصحافيين عقب اجتماع المجلس التنفيذي للفيفا في العاصمة الكولومبية بوغوتا "سيكون لدينا في 2018 أول مونديال مع استخدام "في إي آر"، تمت الموافقة على ذلك، وتم إقراره، نحن سعداء جدا بهذا القرار".

وكان اعتماد القرار متوقعا بعد أن منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب) في الثالث من الشهر الجاري الضوء الأخضر لاستخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم في كل المسابقات ومن بينها نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتقتصر هذه المساعدة التكنولوجية على أربع حالات يمكن أن تغير مجرى المباراة: بعد تسجيل هدف، قرار بركلة جزاء، بعد بطاقة حمراء مباشرة (ليس بطاقتين صفراوين أو إنذارا) أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء.

وكان إنفانتينو قال الثلاثاء في ليما حيث حضر اجتماعا آخر للفيفا "إن تقنية "في إي آر" شيء إيجابي يجلب المزيد من الشفافية لكرة القدم".

وتابع رئيس الفيفا وهو مؤيد بحماس لاعتماد هذه التكنولوجيا بعد فترة طويلة من التشكيك "إن تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم لن تكون الحل لكل شيء في كرة القدم، لكن ما نريد القيام به لدى استعمالها هو تجنب الأخطاء المدوية للحكام".

وتم اختبار تقنية الفيديو عام 2016 في اكثر من 20 بلدا وفي نحو ألف مباراة، خاصة في بطولتي الدوري في ألمانيا وإيطاليا.

من جهة أخرى، منح الفيفا حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاما إلى بولندا، وتحت 17 عاما إلى البيرو في 2019.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير