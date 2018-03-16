مفاجأة كبيرة في تشكيلة إسبانيا لمباراتي ألمانيا والأرجنتين

تلقى ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي، اليوم الجمعة، أول استدعاء في مسيرته لمنتخب إسبانيا لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام ألمانيا والأرجنتين كما عاد دييغو كوستا إلى التشكيلة.

ووقع الاختيار كذلك على داني باريخو لاعب وسط فالنسيا ليكون ضمن التشكيلة لأول مرة بعد أن ساعد فريقه الأسبوع الماضي على الاقتراب من إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما استدعي رودريغو هرنانديز لاعب وسط فياريال للانضمام للمرة الأولى لمنتخب بلاده الأول بعد أن كان يلعب في فريق تحت 21 عاما.

ويعود كوستا لمنتخب إسبانيا لأول مرة منذ حزيران 2017 حيث استبعده المدرب يولن لوبتيغي نظرا لعدم مشاركته مع ناديه.

وعاد كوستا لصفوف أتلتيكو مدريد قادما من تشيلسي في سبتمبر 2017، لكن اللاعب لم يشارك مع أتلتيكو حتى بداية 2018.

وستلعب إسبانيا أمام ألمانيا في دوسلدورف في الـ23 من مارس الحالي وتستضيف الأرجنتين في الـ27 منه.



وضمت التشكيلة العديد من العناصر البارزة مثل دي خيا وألبا وراموس وإيسكو وتياغو ألكانتارا وبيكيه وإنييستا.

المصدر: رويترز

فادي سيمير