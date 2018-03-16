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شكوك حول مشاركة كوكورين مع منتخب روسيا في المونديال

16 مارس 2018 | 17:21 GMT
شكوك حول مشاركة كوكورين مع منتخب روسيا في المونديال
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Алексей Даничев / Sputnik

أعلن نادي زينيت الروسي اليوم الجمعة أن مهاجمه الدولي ألكسندر كوكورين تعرض لإصابة خطيرة في الركبة من المرجح أن يغيب بسببها عن نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا في الصيف القادم.

وذكر زينيت في الإعلان أن كوكورين أصيب في الأربطة الصليبية للركبة اليمنى في مباراة فريقه أمس الخميس في الدوري الأوروبي أمام الضيف لايبزيغ الألماني، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في إياب دور الـ16، ليتأهل الضيوف للدور ربع النهائي مستفيدين من فوزهم في مباراة الذهاب في ألمانيا 2-1.

وغادر كوكورين أرض الملعب متأثرا بالإصابة التي تعرض لها منذ الدقيقة الثامنة من المباراة، وأضاف نادي العاصمة الشمالية لروسيا في الإعلان، أن نجمه سيسافر في القريب العاجل إلى مدينة روما الإيطالية لمتابعة الفحوصات الطبية وتحديد موعد العملية الجراحية.

ويحتاج هذا النوع من الإصابة عادة بين 4 إلى 6 أشهر للتعافي، مما يرجح غياب كوكورين، الذي يكمل بعد أيام عامه الـ27، عن المنتخب الروسي خلال كأس العالم مع تبقي 3 أشهر على انطلاق العرس الكروي العالمي.

وسبق للمنتخب الروسي أن فقد جهود كل من مدافعيه فيكتور فاسين وجورجي جيكيا واللذين سيغيبان عن منتخب القياصرة في المونديال القادم بعد إصابتهما في الركبة أيضا في بداية العام الجاري.

ويواجه المنتخب الروسي نظيره البرازيلي في الـ23 من مارس الجاري على ملعب لوجنيكي في موسكو استعدادا للمونديال، وفي الـ27 من الشهر ذاته سيلاقي منتخب فرنسا على ملعب كريستوفسكي في مدينة سان بطرسبورغ.

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وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة عام 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من الـ14 من يونيو، لغاية 15 يوليو، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر




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