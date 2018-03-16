مانشستر يونايتد يمدد عقد الأرجنتيني روخو

أعلن المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو، اليوم الجمعة، أنه مدد عقده مع مانشستر يونايتد، ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حتى 2021 على الأقل.

وصرح اللاعب الدولي الأرجنتيني الذي يتضمن عقده الجديد خيار التمديد لموسم إضافي، "منذ أن انتقلت إلى مانشستر يونايتد، سارت الأمور كما كنت أعتقد وحتى بشكل أفضل".

وكان روخو (27 عاما) أصيب في ركبته في أبريل 2017، ولم يلعب هذا الموسم سوى 10 مباريات قبل إصابته وابتعاده مجددا عن الملاعب منذ مطلع فبراير الماضي.

An ecstatic Marcos Rojo has been speaking to #MUTV...



Watch the full interview here: https://t.co/Gv0sHznL4Kpic.twitter.com/iBgIB81ojw — Manchester United (@ManUtd) March 16, 2018

وأضاف روخو الذي انتقل إلى فريق "الشياطين الحمر" في 2014 قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي: "أنا سعيد جدا بتمديد إقامتي مع هذا النادي الكبير".

بدوره، امتدح المدرب البرتغالي لنادي شمال إنجلترا جوزيه مورينيو التزام اللاعب تجاه ناديه، وقال: "أصبح ماركوس قويا شيئا فشيئا في السنوات الأخيرة وبرهن دائما على احترافية عالية".

وأضاف: "رغم أن الإصابة أبعدته عن الفريق في الأسابيع الماضية، إلا أن ماركوس عمل بجد وقسوة من أجل استعادة كل إمكاناته".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير