هاس يعلن اعتزاله بعد مسيرة طويلة في الملاعب الصفراء

أعلن الألماني تومي هاس المصنف الثاني عالميا سابقا اعتزاله التنس رسميا خلال بطولة إنديان ويلز الأمريكية ليسدل الستار على مسيرة حافلة بالنجاحات استمرت لأكثر من عقدين.

وأعلن هاس البالغ من العمر 39 عاما وهو أحد المسؤولين في البطولة، قراره في حديث مشوب بالمشاعر العاطفية بعد انتصار صديقه السويسري روجر فيدرر على الكوري تشونغ هيون في دور الثمانية.

Экс-вторая ракетка мира немец Томми Хаас официально объявил о завершении карьерыhttps://t.co/KhUkcoMSoLpic.twitter.com/ZdvbkYAjkd — Р-Спорт (@rsportru) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وقال هاس للجماهير بحضور الأسطورتين رود ليفر وبيت سامبراس: "أعتبر نفسي محظوظا للغاية بقدرتي على ممارسة التنس على مستوى المحترفين لأكثر من عقدين من الزمن، الرياضة منحتني صداقات عزيزة والقدرة على السفر حول العالم وخلقت لي فرص تسجيل ذكريات مذهلة".

وأضاف:"أشكر أبي وأمي وعائلتي وزوجتي وأبنائي على حبهم ودعمهم الذي منحوه لي على مدار هذه السنوات. ولجماهير التنس أقول: شكرا لكم على تشجيعي طيلة مسيرتي".

15: Career titles 🏆

2: Highest ranking ⬆️

4: Major semifinals 🏟️



Recalling the incredible career that was for @TommyHaas13 -- and looking forward for what's to come #BNPPO18pic.twitter.com/RURvYQy5Jf — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وحصد اللاعب الألماني 15 لقبا في بطولات المحترفين آخرها في 2013 في ميونيخ وفيينا وبلغ المركز الثاني في التصنيف العالمي في 2002 وهو الأفضل في مسيرته كما ظهر في 28 مباراة نهائية.

وصعد هاس، الذي تحول للاحتراف في 1996، للدور قبل النهائي في أستراليا المفتوحة ثلاث مرات في أعوام 1999 و2002 و2007 وأيضا في ويمبلدون 2009.

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وأنهى هاس، الذي حصد الميدالية الفضية لألمانيا في أولمبياد سيدني 2000 مسيرته، بالفوز في 569 مباراة آخرها كان انتصارا بارزا على فيدرر في بطولة شتوتغارت الألمانية العام الماضي.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر