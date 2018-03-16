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بالفيديو.. مكة ابنة محمد صلاح تظهر معه خلال إعلانه الجديد

الرياضة

بالفيديو.. مكة ابنة محمد صلاح تظهر معه خلال إعلانه الجديد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفلة "مكة" ابنة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي خلال ظهورها معه في إعلانه الجديد لإحدى شركات الاتصالات الكبرى.

ويواصل الفرعون صلاح، تألقه خلال الموسم الحالي، لاسيما في مسابقة البريميرليغ، حيث ينافس على لقبي الهداف، وأفضل لاعب.

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ويمتلك صلاح 24 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالتساوي مع هاري كين هداف توتنهام هوتسبير، بينما يأتي خلفهما الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي بـ21 هدفا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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