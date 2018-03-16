قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهات مثيرة

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2018/2017، التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية عن مباريات قوية.

وأوقعت قرعة "يوروبا ليغ"، التي جرى سحبها اليوم الجمعة فريق تسيسكا موسكو الروسي بمواجهة أرسنال الإنجليزي، بينما يلعب أتلتيكو مدريد الإسباني مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ولايبزيغ الألماني مع مرسيليا الفرنسي، ولاتسيو الإيطالي مع ريد بول سالزبورغ النمساوي.

The official result of the #UELdraw!



Predict the final... 🤔 pic.twitter.com/bZv2xwJSaD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وأجري السحب لفرق دور الثمانية بنظام القرعة المفتوحة، الذي لا يعتمد على تصنيف أي فريق ولا يمنع مواجهة فريقين من نفس البلد مع بعضهما البعض، وحسم إقامة مباراة الذهاب على ملعب الفريق الذي تم سحب اسمه، قبل منافسه، خلال مراسم القرعة.

وبالنسبة لمواعيد مباريات ربع النهائي، فستقام مواجهات الذهاب في الخامس من أبريل القادم، على أن تقام مباريات الإياب في الـ12 منه.

وتسحب قرعة نصف النهائي في 13 أبريل، فيما تقام المباراة النهائية في مدينة ليون الفرنسية في الـ16 من مايو القادم.

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المصدر: UEFA

أليكسي اسبر