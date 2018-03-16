رسميا.. المغرب يسلم ملف ترشيحه لتنظيم مونديال 2026 إلى الفيفا

قدمت لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026، ملف الترشيح المغربي لتنظيم المونديال للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في مقره في مدينة زيورخ السويسرية.

وورد في بلاغ للجنة ترشيح المغرب: "نجحت اللجنة في الوفاء بتعهداتها بإيداع ملف ذي جودة عالية مع احترام المواعيد النهائية التي وضعها الاتحاد الدولي للعبة".

تم إيداع ملف #المغرب لاحتضان #كأس_العالم لكرة القدم 2026 اليوم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا! #المغرب2026https://t.co/C6YvsLcjxB — المغرب2026 (@Morocco2026_AR) ١٥ مارس، ٢٠١٨

وجاء في البلاغ، أن الملف الفني المغربي يتكون من 24 قسما شملت العديد من المجالات بما فيها الرؤية الاستراتيجية، والتنمية المستدامة، والمعلومات التقنية حول البلاد.

كما تناول الملف العناصر الأربعة الهامة التي حددها الفيفا، وهي: الملاعب، ووسائل النقل، وفضاءات التدريب وأماكن الإقامة.

#في_الطريق_إلى_كأس_العالم2026 🇲🇦 #المغرب2026



سنوفر بنية تحتية من الطراز العالمي خدمة للعبة كرة القدم في جميع المجالات:

✈️ النقل

📲 التكنولوجيا

🏠 الإقامة#المغرب2026pic.twitter.com/Kt7hoA8tAF — المغرب2026 (@Morocco2026_AR) ١٥ مارس، ٢٠١٨

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وحسب بلاغ اللجنة، فقد تطلب الجانب الإداري المتعلق بهذا الملف توقيع أكثر من 200 عقد واتفاقية على المستويين المحلي والوطني، بما فيها الاتفاقيات التي أبرمت مع المدن المستضيفة والملاعب والمطارات ومختلف المنظمات والهيئات.

وأكد المصدر ذاته، أن طموح المغرب بخصوص كأس العالم لكرة القدم 2026، هو أن يجعل منه تظاهرة لإبراز جمال كرة القدم وروعتها في عيون العالم والاحتفال بقيمها التي تتجلى في التضامن والانفتاح والتسامح لتقديم تجربة إنسانية أصيلة.

وخلص إلى أن المغرب يستعد في الوقت الحالي لاستقبال خبراء الفيفا، الذين سيقومون بزيارة رسمية إلى المملكة في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 أبريل المقبل، حيث يواصل المغرب بالموازاة مع ذلك جهوده لتعزيز ودعم ترشيحه في جميع أنحاء العالم.

المصدر: صحف مغربية

أليكسي اسبر